Tykkylumitilanne jatkuu vaikeana Pohjois-Savossa – "Helpotusta ei ole luvassa"

Savon Voima on saanut laskettua sähköttömien talouksien määrää perjantain aikana, mutta ongelmien ennakoidaan lisääntyvän jälleen yöllä. Pahimmillaan sähköttömiä koteja voi lauantaiaamuna olla yli 10 000.

Tykkylumitilanteeseen ei ole luvassa helpotusta Pohjois-Savossa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Lämpötila pysyttelee perjantaina hieman plussan puolella, mutta se ei riitä sulattamaan tykkylunta puiden oksilta pois.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan tilanne jatkuu vaikeana, koska ensi yön aikana Pohjois-Savoon on luvassa lisää lunta. Märkänä satava lumi saattaa lisätä tykkylumen määrää puissa.

Erityisen hankala tilanne on Ylä-Savossa esimerkiksi Rautavaaralla, jossa ylävillä seuduilla on kylmempää ja sade tulee lumisempana.

– Pohjois-Karjalassa sen sijaan on vähän lauhempaa ja vetisempää. Siellä tilanne ei näillä näkymin pääse ainakaan huonontumaan.

Lauantain aikana sää poutaantuu ja luvassa on hieman pidempi sateeton jakso. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sateet jatkuvat Pohjois-Savossa uudenvuodenpäivänä.

Peräkkäiset viat ovat pahimpia ongelmia

Savon Voima on perjantain aikana saanut laskettua sähköttömien talouksien määrää 3 500:een. Toimitusjohtaja Matti Ryhäsen mukaan tilanne saattaa kuitenkin huonontua yön aikana.

Aamulla voi olla yli 5 000 asiakasta ilman sähköä, mutta jos lunta tulee runsaasti, mahdollista on myös 10 000 sähköttömän talouden ylitys. Matti Ryhänen

– Luvassa on märkää lunta, joka on pahimmasta päästä. Aamulla voi olla yli 5 000 asiakasta ilman sähköä, mutta jos lunta tulee runsaasti, mahdollista on myös 10 000 sähköttömän talouden ylitys, puntaroi Ryhänen.

Sähkökatkojen suhteen pahimmat alueet ovat Ylä-Savossa ja Koillis-Savossa, missä lunta on satanut runsaammin kuin muualla Pohjois-Savossa. Pisimmät katkokset ovat kestäneet vakiokorvausrajan eli 12 tunnin yli.

– Pahempi ongelma ovat peräkkäiset viat eli kun yksi saadaan korjattua, niin toinen tulee perässä. Asiakkaiden kannalta nämä ovat pahimpia tilanteita, harmittelee Ryhänen.

Havaitut vikapaikat Ryhänen suosittelee ilmoittamaan Savon Voimalle. Ryhänen myös neuvoo varaamaan vettä, sillä pitkiä katkoja voi tulla lisää.

Savon Voimalla on kaikkiaan 27 000 kilometriä sähköverkkoa, josta viidesosa on kaapeloitu.

Rautavaaralainen Juha Nissinen pärjää sähkökatkojen aikana kohtuullisen hyvin. Toni Pitkänen / Yle

Rautavaaralaisen Juha Nissisen navetta pyörii generaattorin avulla

Rautavaaralla pientä lypsykarjatilaa pyörittävä Juha Nissinen kertoo, että sähkökatkoja on ollut jouluaatosta lähtien. Pisin katko on kestänyt useita tunteja.

– Minulla on traktorilla pyörivä generaattori, jonka pistän pyörimään, kun ei ole sähköjä. Sen avulla saan elukat lypsettyä ja maidot jäähdytettyä. Onneksi nyt on kuitenkin leuto ilma, huokaa Nissinen.

Suuria ongelmia sähkökatkot eivät Nissiselle ole toistaiseksi aiheuttaneet. Lähinnä ongelma on se, ettei välillä ole pystynyt keittämään kahvia tai lataamaan puhelinta.

– Kyllä sitä pystyisi viikonkin verran olemaan ilman sähköjä, jos traktorissa riittää polttoainetta. Taloa pystyn lämmittämään puilla, pohtii Nissinen.

Savon Voiman asiakkaat voivat seurata sähkökatkotilannetta Pohjois-Savossa täältä (siirryt toiseen palveluun) ja Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaat Koillis-Savossa täältä (siirryt toiseen palveluun).