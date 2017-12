Vuodenvaihde on ladattu lupauksilla – psykologi kehottaa asettamaan riman korkealle: "Hyvä tavoite on sellainen, että itseäkin pelottaa"

Onnistumiset elämässä eivät ole vain onnenkauppaa. Onnistumista voi opetella, sanoo asiantuntija. Mutta ensin on hyvä olla tavoite, jota kohti edetä.

Laihdutan, hankin paremman työpaikan, panostan parisuhteeseen. Vuodenvaihde on ladattu lupauksilla. On haaste tehdä toiveista ja tavoitteista totta, etteivät ne jäisi vain katteettomaksi sanahelinäksi.

Psykologi Satu Kasken mielestä on tärkeää, että unelmoimme, pyrimme kohti asettamiamme tavoitteita tai annamme uudenvuodenlupauksia.

– Se on erittäin hyvä. Muuten menisimme kuin lastu laineilla, ilman mitään suuntaa.

On arvokasta miettiä, mitä kohti haluaa elämässään mennä. Sitä kautta toiveilla on mahdollisuus toteutua.

Köyhä on se, joka ei ole koskaan unelmoinut. Satu Kaski

– Sanotaan, että köyhä ei ole se, jonka unelmat eivät ole toteutuneet, vaan köyhä on se, joka ei ole koskaan unelmoinut. Siinä mielessä on todella tärkeää, että uskallamme rakentaa itsellemme unelmien pelikenttää, Satu Kaski sanoo.

Hän kannustaa asettamaan riman korkealle. Oman tavoitteen tulee haastaa meidät laittamaan itsemme likoon, menemään yli mukavuusrajojen.

– Hyvä tavoite on sellainen, että vähän itseäkin pelottaa, pystyykö sen saavuttamaan. Silloin ihminen ponnistelee huomattavasti enemmän kuin jos tähtää johonkin, jonka sataprosenttisella varmuudella voi saavuttaa.

Rakastan enemmän

Satu Kaski on psykologian tohtori, joka työskentelee työ-, organisaatio- sekä urheilupsykologina. Hänen mielestään onnistumista voi opetella.

Tie omiin tavoitteisiin alkaa jo aamusta ja etenee siitä pienin askelin.

– Jos tähtäimessä on pääsykokeet, ei auta hokea, että en kuitenkaan pääse opiskelemaan. Tänään voi avata kirjan ja lukea ensimmäisen kappaleen. Ottaa edes jonkun askeleen eteenpäin.

Onnistumista mitataan arjessa joka päivä. Esimerkiksi silloin kun ajatuksena on antaa enemmän aikaa parisuhteelle ja olla parempi puoliso.

– Jokaisen kohtaamisen jälkeen voi miettiä, minkälainen puoliso olen ollut, miten osoitin arvostavani häntä tai näytin, että hän on minulle tärkeä.

Laihdutan

Laihduttaminen ja kuntoilu ovat tyypillisimpiä uudenvuodenlupauksia. Ne vaativat motivaatiota ja kurinalaisuutta. Psykologin mielestä ensin on syytä pohtia, minkälaisia valintoja päivittäin tekee.

– Kun tekee mieli avata jääkaapin ovi, napata lenkkimakkara ja olutpullo, on pysähdyttävä miettimään, josko tekisin toisin. Kun ei jaksaisi mennä 10 kilometrin lenkille, kävelee ensin ulko-ovelle, sitten metrin ja vielä toisen ulos ovesta.

On oltava rehellinen itselleen. Aina elämänmuutokselle ei ole aikaa. Maratonin juoksemisesta on turha haaveilla, jos on aamukahdeksasta myöhäiseen iltaan töissä eikä ehdi harjoitella.

AOP / Yle Uutisgrafiikka

Uskallan uida vastavirtaan

Onnistumiseen tarvitaan muutakin kuin vain onnenkantamoisia. Jos jotain haluaa, on nähtävä vaivaa ja uskottava itseensä. Eikä positiivinen elämänasennekaan ole pahitteeksi.

Usein onnistujat ovat uskaltaneet mennä elämässään vastavirtaan. Satu Kaski

– Usein onnistujat ovat uskaltaneet mennä elämässään vastavirtaan. He luottavat omaan juttuunsa. Vaikka toiset ihmiset ovat vähätelleet, he ovat silti tehneet jotain elämälleen. Onnistuminen edellyttää, että uskallan tehdä jotain, vaikka muut sanovat minulle mitä hyvänsä.

Tarvitaan uteliaisuutta ja halua oppia uutta.

Satu Kaski kehottaa ajattelemaan pientä kävelemään opettelevaa lasta. Hän kaatuu, nousee ylös, jatkaa, kaatuu, nousee ylös. Tekee kaiken uudelleen ja uudelleen.

Haluan pelata korttini oiken

Omista unelmista voi kirjoittaa listan. Sitä lukemalla voi muistuttaa itseään, mitä on elämäänsä tavoitellut.

– Kun listaan palaa vaikkapa viiden vuoden päästä, voi huomata, että katsos, olenkin ottanut askeleita kohti unelmiani, sanoo Satu Kaski.

Aina tai kaikille ei silti käy niin. Yksinkertaisetkin yritykset saada aikaan muutoksia tuntuvat epäonnistuvan. Ihminen joutuu ponnistelemaan ja näkemään vaivaa enemmän kuin muut.

Et voi vaikuttaa siihen, minkälaiset kortit saat syntyessäsi. Siihen voit vaikuttaa, miten niillä pelaat. Satu Kaski

– Et voi vaikuttaa siihen, minkälaiset kortit saat syntyessäsi. Siihen voit vaikuttaa, miten niillä pelaat. Harva ihminen on niin onnekas kuin Hannu Hanhi, ettei yhtään tuskaa tule elämäntaipaleella. Ei ole heikkouden merkki, jos tarvitsee apua kääntääkseen suuntaa kohti parempaa tai päästäkseen eteenpäin.

Eikä onnistumisen mittari välttämättä ole tavoitteen toteutuminen, Kaski lohduttaa.

– Kun jälkeenpäin arvioi, mitä mennyt vuosi antoi, huomaa, että on oppinut paljon uutta itsestään ja elämästä. Lopputulos voi olla asetettua tavoitettakin arvokkaampi.

Satu Kasken ja Marianne Miettisen kirja Onnistumisen taidot, löydä tie tavoitteisiin julkaistaan keväällä.