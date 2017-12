Uuden asemakaavan valmistelu alkaa: Puretaanko Tampereen suojeltu tavara-asema ja säästetäänkin seuraintalo Morkku?

Tampereen vanhan tavara-aseman kohtalo on jälleen vaakalaudalla. Rahaa suojellun tavara-aseman siirtämiseen ei ole löytynyt, joten nyt valmistellaan uutta asemakaavaa, jossa asema purettaisiin. Tammikuun puolivälissä järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa uutta asemakaavaa valmistellaan.

Tavara-asema on suojeltu kaupungin omasta aloitteesta. Suojelupäätös sai lainvoiman vasta viime vuonna. Valmisteluun otetussa uudessa asemakaavassa tavara-asema kuitenkin purettaisiin liikenneturvallisuuden nimissä.

Tunnelin itäpäästä Viinikan ympyrään kulkeva Ratapihankatu joutuu tekemään tavara-aseman kohdalla jyrkän mutkan. Tien oikaisemisen uskotaan tuovan helpotusta sumppuuntuvaan liikenteeseen.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti on avoimesti kertonut kannattavansa tavara-aseman purkamista. Jussi Mansikka/Yle

Purkamista kannattava Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) myöntää, että tilanne on hankala.

– Valmistelussa pohditaan nyt, millä perusteella purkukaava voidaan toteuttaa. Muun muassa viranomaisista ELY-keskus on hieman ristiriitaisesti todennut, että olisi hyvä, että rakennus säilytetään, mutta sitten toisaalta myöskin todennut, että liikenneratkaisut pitää saada turvallisiksi.

Tavara-aseman siirto kaatui rahaan

Tavara-aseman purkuhalun taustalla on myös raha. Vielä viime vuonna kaupunki aikoi siirtää tavara-aseman Morkun seuraintalon tilalle. Siirto olisi kuitenkin maksanut alun perin arvioidun 1,2 miljoonan sijasta yli 3 miljoonaa euroa, mikä oli liikaa. Kaupunginhallitus vihelsi pelin poikki.

Tavara-aseman säilyttämistä puolustava kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi (vihr.) sanoo, että hinta on suhteellinen.

– Kun tehdään kokonaisuutta, missä tehdään miljardeilla asioita: kantta, areenaa, Tammelaa, Tullikeskusta ja Ratapihankatua, niin pari miljoonaa tuntuu paljolta, mutta sillä myös saavutetaan sellaisia arvoja, jotka muuten hävitettäisiin, Suoniemi sanoo.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi on yksi Pro tavara-asema -kansalaisliikkeen aktiiveista. Jussi Mansikka/Yle

Jos uusi purkukaava hyväksytään, niin silloin rautatieläisten seurantalo Morkku saisi jäädä paikalleen. Suoniemi toivoo, että Tampere ei lähde kummankaan talon purkamiseen tai säästää ainakin tavara-aseman.

– Oikeasti voidaan tehdä kaksi temppua. Toinen on se, että toteutetaan nykyinen kaava, eli puretaan Morkku ja siirretään tavara-asema tai sitten jätetään rakennukset sijoilleen.

Suoniemi uskoo, että tieratkaisu voidaan tehdä jotenkin muuten.

– Esimerkiksi Vellamonkadulta kevyenliikenteen väylä Ratapihankadun alta, niin kuin on suunniteltukin. Siten se saataisiin ratkaistua.

Suojelijat keräävät rivejään

Tavara-aseman suojelemiseksi perustettiin nelisen vuotta sitten avoin kansalaisliike Pro tavara-asema. Liike on nyt aktivoitunut uudelleen ja kutsuu ihmisiä Facebookin kautta (siirryt toiseen palveluun) kansalaiskokoukseen lauantaina.

Kansalaisliikkeen äänitorvina ovat mm. kaupunginvaltuutetut Sinikka Torkkola (vas.) ja Juhana Suoniemi. Liikkeen mukaan purkua on valmisteltu viranhaltijatyönä ilman kattavaa poliittista ohjausta. Suoniemen mukaan tavara-aseman kulttuurihistoriallinen arvo on suuri.

– Aika vähän Tampereella on jäljellä tällaisia satavuotiaita rakennuksia, jotka voitaisiin suojella tämän tyyppisissä paikoissa. Tavara-asema on myös oman aikakautensa viimeisiä jäänteitä Bruno Granholmin arkkitehtuurista. Tällä on myös aika paljon tamperelaisessa kulttuurihistoriallista arvoa, Suoniemi sanoo.

Tavara-asema liittyy sisällissodan tapahtumiin Tampereella. Talo on rakennettu vuonna 1907 ja siellä on ollut toimintaa vielä 2000-luvun alussa.

Tavara-aseman kohtaloon vaikuttaa myös se, ettei asemalle ole löydetty mielekästä käyttötarkoitusta. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa alueelle on hahmoteltu kerrostaloa.

Jos suojelupäätös puretaan, se johtaa todennäköisesti pitkään valitusprosessiin. Aleksi Jäntti toivoo, että ratkaisu löytyy keskustellen, eivätkä ainakaan viranomaiset lähtisi siitä valittamaan.