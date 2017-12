Suurhäiriö sähkönjakelussa pimentänyt kodin 3 päiväksi – Vieno Riissanen neuloo onkikilpailusta voitetun otsalampun valossa

Onkikilpailusta viime kesänä voitettu otsalamppu on tullut nyt tarpeeseen, kun Vieno Riissanen on elänyt pari vuorokautta ilman sähkövaloja.

Pohjois-Karjala

Yksin asuva Vieno Riissanen Luhtapohjan kylästä neuloo otsalampun valossa. Häneltä menivät talosta valot heti joulun jälkeen keskiviikkona. Elämä sujuu silti.

– Vessat ei toimi, eikä valot, eikä televisio, eikä radiot. Ruuat oon vieny ulos lumihankeen. Semmosta kynttilävalossa olemista se on.

Riissasella on asiat hyvin, koska talon ulkorakennuksesta löytyy käymälä ja puulla lämpiävässä uunissa voi lämmittää valmiita ruokia. Piharakennuksen keittiössä on myös kaasuhella, joten tärkeä kahvinsaantikin on taattu.

– Puhelimen akkua olen säästellyt ja jos joku on soittanut, niin olen sanonut, että vain tekstiviestillä tavoittaa.

Läheisillä tuntuu olevan suurempi hätä kuin Vieno Riissasella itsellään.

– Kun ne soittavat ja minä en vastaa, niin hätääntyvät. Minulla ei ole hätää, mutta puhelimen virtaa säästelen. Vettä meinaan käydä kyselemässä naapurista, sitä en osannut tarpeeksi varata, vaikka tästä sähkökatkosta varoiteltiin.

Minkäänlaista tietoa Vieno Riissasella ei ole sähköttömyyden loppumisesta. Kotoaan hän ei ole herkällä lähdössä.

– Kassara kädessä olen kulkenut ja katkonut puita, jotka ovat taipuneet kulkutielle. En mie täällä periksi anna, jos vain aggregaatin saan pakastimelle ja kynttilöitä riittää. Yöllähän nukutaan, ei silloin valoa tarvitse, Vieno Riissanen sanoo.

Vieno Riissasen "jääkaappi". Nelli Kallinen / Yle

Sähköttömyys vaikuttaa myös yritystoimintaan ja hengittämiseen

Eno kuuluu Pohjois-Karjalan Sähkön sähkönjakeluhäiriöalueen ytimeen. Pisimmillään alueella on oltu ilman sähköä jo kolmatta vuorokautta.

Yrittäjänä juureskuorimoa pyörittävällä Pasi Puhakalla on ollut työpäivissään haasteita. Koneet eivät toimi ilman sähköä ja niiden varavoimaksi tarvittaisiin todella suuri aggregaatti.

– Normaalisti aamulla aloitetaan juuresten kuoriminen kello neljä, eilen päästiin töihin puolen päivän jälkeen. Tänäänkin sähköt ovat pätkineet ja olleet poissa muutaman tunnin, Puhakka toteaa.

Maija Puhakka teki sähkökatkon ajan ruuan puuhellalla. Tanja Perkkiö / Yle

Samassa pihapiirissä asuvalla Pasi Puhakan äidillä Maija Puhakalla on huoli lähinnä puolisostaan. Heikki Puhakalla on astma ja uniapnea, joten normaalisti mies laittaa yöksi kasvoilleen sähköllä toimivan maskin, joka kuljettaa happea keuhkoihin. Heikki Puhakka käyttää laitetta silloin tällöin myös päivällä. Ilman sähköä laite ei toimi.

– Kun yöllä sähköt katkeavat, niin maski pitää äkkiä ottaa pois, muuten tukehtuu, Maija Puhakka kertoo.

Maija Puhakka kertoo heidän harkinneen jo miehensä kanssa terveyskeskukseen lähtemistä, mutta sähköt vaikuttavat nyt palautuneen Ahvenisen kylään.

– Pakastinta ei ole uskallettu avata, toivottavasti siellä ei ole mennyt pilalle mitään.

Sähköjen palaamisessa on ilon aiheita paljon. Maija Puhakka lähettää terveisiä maastossa töitä paiskiville.

– Vessaan pääsy on hienoa ja kun muutenkin vettä tulee. Kiitokset niille, jotka tekevät töitä sähköjä korjatakseen.