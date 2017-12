Sampo Terho sinisten kannatuksen noususta: "Tämä on ensimmäinen askel"

Eurooppa-, ja kulttuuriministeri Sampo Terho pitää puolueensa noussutta kannatusta luontevana seurauksena puolueen näkyvyyden kasvusta. Ylen kannatusmittauksessa Sinisen tulevaisuuden suosio nousi puolueista eniten.

Terho nousi joulukuussa sinisten puheenjohtajaksi puolueen ensimmäisessä puoluekokouksessa Tampereella.

– Perustava puoluekokous oli erittäin onnistunut ja hyvähenkinen. Meidän kannatus tulee nousemaan sitä vauhtia kun ihmiset oppivat meidät tuntemaan. Ihmiset ovat länsimaissa kyllästyneet puoluepolitikointiin ja he etsivät uusia vaihtoehtoja ja me olemme sellainen, Terho sanoo.

Sinisen tulevaisuuden Ylen mittauksessa saama 2,3 prosentin kannatus on edelleen eduskuntapuolueista selvästi pienin.

– Tämä on ensimmäinen askel ja pienestä se on ponnistettava jokaisen, mutta aate on suuri ja meitä siivittää. Rahaahan meillä ei ole, olemme puoluetuista ja kaikista eturyhmistä vapaa joukko. Mutta tällä hetkellä tulee väkeä sisään ovista ja ikkunoista ja olen täysin vakuuttunut, että tämä meidän sininen aate kyllä puhuttelee kansalaisia.

Terho myöntää, että uudella puolueella on kiire. Eduskuntavaaleihin on aikaa alle puolitoista vuotta.

– Kieltämättä aikataulu on tiukka, koska puolue on perustettu eduskuntavaalikauden keskellä. Meillä on paljon työtä edessä ja sitä tehdään ja onneksi tulee koko ajan myös uusia tekijöitä.