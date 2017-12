Aiotko ampua uudenvuoden raketteja? Muista nämä 12 neuvoa

Vuosi vaihtuu taas rakettien paukkeessa ja loisteessa. Ilotulitteiden sallittu käyttöäaika alkaa aattona kello 18. Esimerkiksi Tampereen ydinkeskustassa ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kielletty.

Uudenvuoden vaihtuessa ilotulitteiden käyttäminen on sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2017 kello 18 – 1.1.2018 kello 02. Poikkeuksena tästä on Tampereen kaupungin ydinkeskusta, jossa ilotulitteiden käyttö on kielletty.

Kieltoalue muodostuu seuraavasta alueesta: Kekkosentie - Kalevan puistotie - Viinikankatu - Tampereen valtatie - Jokikatu - Viinikanlahti - Eteläpuisto - Palomäentie - Näkötornintie - Vesilinnankatu - Paasikiventie.

Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä Tampereen ydinkeskustassa, kartassa punaisella merkityllä alueella.

Nämä neuvot on hyvä muistaa Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle. Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille. Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita. Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet. Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle. Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä. Käytä sytytyspuikkoa. Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella. Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta. Omia viritelmiä ei saa tehdä. Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset. Lähde: pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaa kiinnittää ihmisten huomion suojalasien käyttöön. Vaikka suojalasit ovat olleet pakollisia jo vuodesta 2009, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston teettämän tutkimuksen mukaan joka kahdeksas ilotulitteiden käyttäjistä ei käytä suojalaseja.

Ilotulitteiden käytössä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana.

Pelastuslaitos muistuttaa, että ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

