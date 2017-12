Joulukuussa rikottu paikoin sade-ennätyksiä – lunta tulossa lisää myös vuoden vaihtuessa

Lunta on varsinkin keskisessä Suomessa ollut tavallista enemmän. Kuva Jyväskylästä.

Uudenvuodenyö näyttää nyt lumisateiselta eteläisessä Suomessa. Alueellisia sade-ennätyksiä on rikottu esimerkiksi Heinolassa, Virolahdella ja Joensuussa.

Joulukuun sade-ennätys on mennyt jo muutamaa päivää ennen kuun loppua rikki joillain mittausasemilla, ja osa ennätyksistä saattaa vielä joulukuun viimeisinä päivinä ylittyä, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela.

Joulukuun kaikkien aikojen sade-ennätyksestä eli 189,6 millimetrin sademäärästä ollaan kuitenkin jäämässä. Se on mitattu Kemiönsaaressa vuonna 2011.

Perjantaiaamuun mennessä suurin sademäärä oli mitattu Virolahden Koivuniemen havaintoasemalla, 121,6 mm. Siellä aiempi ennätys on ollut suurempi, 134,5 mm.

Heinolassa Asemantaustan havaintoasemalla aiempi joulukuun sade-ennätys 86,2 mm vuodelta 2011 on jo rikkoutunut kirkkaasti, kun sademääräksi on mitattu 103,9 mm. Aiemman ennätyksen yli on menty myös muun muassa Heinäveden Palokin ja Joensuun Pyhäselän mittausasemilla.

Koskelan mukaan monista aiemmista joulukuista poiketen sateet ovat tulleet nyt merkittävissä määrin lumena. Maan keskivaiheilla lunta on paikoin yli 30 senttiä normaalia enemmän.

Eniten lunta on kertynyt Länsi-Lappiin ja Kainuuseen, jossa on monin paikoin yli puolen metrin syvyiset nietokset. Toisaalta pääkaupunkiseudulla lunta ei ole juurikaan.

Sadetta ehtii vielä kertyä joulukuun aikana, Koskelan mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sadetta voi tulla vielä parisenkymmentä milliä tämän vuoden puolella.

Vuoden vaihtuessa monin paikoin lumisateita

Torstaiseen ennusteeseen verrattuna vuodenvaihteen sää näyttää nyt aiempaa sateisemmalta. Uudenvuodenaattona koko maassa lämpötila laskee pakkaselle. Päivä on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta illaksi etelään leviää sateita.

Sateet tulevat suurelta osin lumena. Lisäksi rakettien ampumista voi hankaloittaa uudenvuodenyön puuskittainen tuuli, Koskela kertoo.

Pilvisyys saattaa yöllä rakoilla Itä-Suomessa, ja tämänhetkisen ennusteen mukaan lumisateet keskittyvät vuoden vaihtuessa Vaasasta Kotkaan ulottuvan vyöhykkeen lounaispuolelle.

