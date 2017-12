Katoaako keskiolut kaupoista? Laskeeko lonkeron hinta? Kysyimme alan vaikuttajilta

Alkoholilain uudistus vahvistettiin presidentin esittelyssä torstaina 28. joulukuuta ja siitä asti panimoilla on ollut vilskettä. Vahvempaa olutta ja juomasekoituksia on rahdattu rekoilla ympäri maata, jotta juomia ehtisi kauppojen hyllyille heti tammikuun ensimmäinen päivä.

Sinebrychoffin markkinointijohtaja Alexander Sneen sanoo yhtiön valmistautuneen muutokseen, mutta silti tuli kiire. Suurimmat syyt kiireeseen ovat kuitenkin hänen mielestään alkoholiveron korotus ja uusivuosi.

Kaupoissa vuodenvaihde tuo muutoksia juomaosastoille, kun uusia tuotteita tulee hyllyyn ja vanhat pitää hinnoitella uudestaan. SOK:n vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu ei usko vahvempien juomien tuovan ostoryntäystä kauppoihin heti tammikuussa.

Pitkän linjan olutyrittäjä, Lammin Sahdin ja panimoravintola Bryggerin puuhamies Pekka Kääriäinen uskoo lainmuutoksen antavan mahdollisuuksia pienpanimoille. Ulosmyyntioikeus lisää kiinnostusta panimovierailuihin ja matkailuun. Nämä voivat olla merkittäviä pienille, alle 500 000 litraa vuodessa juomia valmistaville panimoille.

Kysyimme Alexander Sneeniltä, Ilkka Alarodulta ja Pekka Kääriäiseltä, miten he näkevät uuden alkoholilain vaikutukset.

Mikä muuttuu eniten?

Alexander Sneen: Suurin muutos meille on se, että saamme oikeat prosentit oikeille oluille. Suomihan on ollut outo markkina sen takia, ettei voi olla yli 4,7, nyt me saadaan ne oikeille prosenteille. Varmaan juomasekoituksissa tulee vaikuttamaan paljon.

Ilkka Alarotu: Heti 1.1. meille tulee jo useita kymmeniä uusia tuotteita myyntiin, mutta tietysti ihan tämmöiseen täyteen valikoimaan ei päästä, koska tämä lain voimaantulon nopeus on vähän ollut haaste teollisuudelle. Kevään mittaan valikoima täydentyy, loppujen lopuksi meillä on jopa satoja uusia tuotteita myymälöissä.

Pekka Kääriäinen: Tämä on hyvä askel parempaan suuntaan. Katsotaan mihin tämä johtaa. En usko, että tämä tekee suuriakaan muutoksia kokonaisuuden tai kulutuksen kannalta. Alko varmaan menettää tässä jonkin verran. He ovat kertoneet, että ovat tässä ammattilaisia ja osaavat alkoholin myynnin paremmin kuin muut, niin siihenhän heidän täytyy luottaa.

Katoavatko 4,7 % ja miedommat tuotteet?

Alexander Sneen: Ajan myötä ja aika nopeasti varmaan käy niin, että nämä kategoriat kolmos- ja nelosoluet häviävät. Ei me pidetä kahta niin lähellä olevaa eri prosenttia. Jotkut tuotteet pysyvät 4,7:nä ja jotkut vähän vahvempana ja jotkut 4,4:na. Se riippuu tuotteesta. Ei tule käymään niin, että siirretään kaikki vahvempaan, vaan se vähän riippuu tuotteesta.

Ilkka Alarotu: Kyllä ylivoimaisesti suurin osa oluen kulutuksesta tulee edelleenkin olemaan 4,7 tai alle olevissa oluissa. Arvioidaan, että yli 90 prosenttia myynnistä tulee olemaan niitä ja silloin ne massapaikat yleisemmin myydyille tuotteille tulevat pysymään.

Pekka Kääriäinen: Kyllä tämä on myrsky vesilasissa. Tässä on annettu aika paljon väärää informaatiota matkan varrella. Täytyy muistaa, ettei oluen ja näitten tuotteiden vahvuus tule hyppäämään 4,7:stä 5,5:een, vaan varmaan jossakin siellä välillä ollaan.

Laskevatko oluen, lonkeron ja juomasekoitusten hinnat?

Alexander Sneen: Kauppa päättää millä myy. Veikkaan, että siinä tulee käymään sillä tavalla, että ei ole sama hinta kuin Tallinnassa, mutta ei ehkä yhtä kallista kuin Alkossa. Varmaan johonkin siihen väliin hinta tippuu.

Ilkka Alarotu: 1. tammikuuta näette meidän hintamme myymälöissä. Tietysti pyrimme olemaan hintakilpailukykyisiä, mutta varsinaisia hintoja en voi vielä kommentoida. Alkoholiverotuksen nosto vaikuttaa kaikkien tuotteiden hintoihin. Ehkä se on hyvä huomata, että mitä korkeampi alkoholiprosentti, niin sitä korkeampi vero.

Pekka Kääriäinen: Vahvemmissa tuotteissa on enemmän veroa. Ne ovat kalliimpia ihan selvästi. En usko, että tarjoustuotteisiin mennään näiden vahvempien osalta. Ei voidakaan, kun niissä on veroa, se ei alennusta kärsi eikä sitä saa antaa.

Kuohuiko alkoholikeskustelu yli?

Alexander Sneen: Arvosanaa on vähän vaikeaa antaa. Keskustelussa on hyvää se, että sitä on käyty. Siinä olisi meidän puolelta aina mukavampi olla enemmän mukana. On siinä aika leveästi näitä tarinoita ja sivuvaikutuksia ja olettamuksia, ilman että on kysytty. Ei missään nimessä ainakaan meidän puolelta nosteta kaikkia 5,5:een. Se ei ole tarkoitus.

Pekka Kääriäinen: Aina kun tätä keskustelua joutui seuraamaan eduskunnassa muun muassa, niin oli aika huvittavaa. Uskoisin, että tällaisella vapaammalla politiikalla alkoholi myös löytää sellaisen normaalin aseman. Tällä hetkellä siitä on tehty tabu ja lähdetty mielestäni viemään turhan rajoitteiseen suuntaan.

