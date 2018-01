Analyysi: Niinistön puheessa yllättivät sisällissota ja ilmastonmuutos

Tasavallan presidenteillä ei ole aikoihin ollut tapana kosketella uudenvuodenpuheissaan vuoden 1918 sisällissotaa. Nyt kun itsenäisyyden juhlavuosi vaihtui sodan surullisiin satavuotismuisteluihin, teemaa oli varmaankin mahdotonta välttää.

Silti oli yllätys, kuinka voimakkaasti tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti puheessaan kantaa sovinnon puolesta. Joku voi pitää yllättävänä Niinistön arviota, ettei edes pitkä aika ole kaikkia sisällissodan arpia peittänyt. Eivät ehkä kuitenkaan kaikki. Sen huomaa siitäkin, kuinka vaikeaa sodalle on ollut keksiä kaikille kelpaavaa nimeä. Presidentti puhuu harkiten sisällissodasta.

Niinistö peräänkuuluttaa rehellisyyttä, sillä vain rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisön on hänen mielestään kyettävä käsittelemään myös kipeitä asioita. Menneisyyden kanssa on hierottava sovintoa.

On ilmiselvää, että tasavallan presidentin mielestä kaikkea ei ole vielä tehty vuoden 1918 haavojen parantamiseksi. On osattava kunnioittaa toisten vakaumusta. Siinä on Niinistön mielestä sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä kehittyneen kansanvallan opetus.

Ilmastonmuutos kohtalonkysymyksenä

Toinen poikkeuksellisen voimakas kannanotto sisältyi presidentin puheen ilmastonmuutosta käsitelleeseen osuuteen. Niinistö maalasi ilmastonmuutoksen koko ihmiskunnan kohtalonkysymykseksi, joka ei ole enää mielipideasia vaan todellinen uhka. Samalla hän kiitti niitä, jotka ovat asiassa ääntä pitäneet ja herätelleet niitä – tai meitä kuten hän sanoo – joiden ymmärrys on herännyt myöhään.

Olemme takamatkalla, Niinistö arvioi. Vahvasti sanottu.

Mutta puhuiko tässä nyt virkakauttaan päättelevä tasavallan presidentti vai presidenttiehdokas?

Joku voi nähdä, että ainakin vahva kannanotto ilmastonmuutokseen on suunnattu kuuden vuoden takaisen toisen finalistin, vihreiden Pekka Haaviston tukijoukkoihin. Ei siitä vaalikampanjalle varmaan haittaakaan ole.

Mutta entä sitten sisällissota?

Tässä ei nyt puhunut mainostoimiston ideoima työväen presidentti kuten 2006 vaalikampanjassa. Puhetta oli selvästi mietitty pitkään ja hartaasti.

Mielestäni se oli tasavallan presidentin puhe.

Tietysti nyt joku sanoo, että vaalikampanjaahan tuokin. Mutta on siinä myös haastetta muille presidenttiehdokkaille.

Kuka seuraavaksi rohkenee puhua sovinnosta?

Sisällissodan syttymisen satavuotispäivä osuu sattumoisin vaaliviikonloppuun.

