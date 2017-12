Gukke ei voittanut Karstulan torin nimikilpaa – voittajasta löytyy outo sana kopes

Karstulan uuden torin nimeksi valikoitui nettiäänestyksessä Kopeskaari. Nimikisan finaalissa nettiäänestyksessä oli viisi ehdokasta: Gukke, Kierre, Konstan kaari, Kopeskaari ja Ukonaukio.

Nimikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen tuli kansalaisilta toistasataa ehdotusta. Valintaraati valitsi viisi ehdokasta nettiäänestykseen Facebookissa ja kunnan verkkosivuilla. Raatiin kuuluivat Heinon säätiön, nuorisovaltuuston, kulttuuritoimen, viestintäjaoston ja yrittäjien edustajat.

Torin keskellä olevan rakennelman katolle johtavat kaarevat portaat ja ylätasanteelta on hyvät näkymät Karstulan keskustaan. Rakennuksessa on myös pieni kioski ja äänentoistojärjestelmä tapahtumia varten. Lokakuun avajaisissa tori täyttyi väkijoukosta, kun Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapui vihkimään torin käyttöönsä.

– Kansan suussahan tämä on kulkenut nimellä Karstulan Guggenhaim. Voittanut Kopeskaari viittaa torirakennuksen kaarevaan muotoon. Kopes puolestaan on karstulalainen ilmaisu verkon painolle, kertoo kansalaisopiston rehtori Hannu Patamaa.

Tapahtumia varten Kopeskaaresta löytyy kioski ja äänestoistojärjestelmä. Arvo Vuorela / Yle

Kopes on myös arvonimi

Kopes –termi on aiemmin karstulalaisille tuttu vuosittain jaettavasta arvonimestä. Karstulan Kopes (siirryt toiseen palveluun) on valittu vuodesta 1983 lähtien. Ensimmäiseksi Kopekseksi valittiin Ukko Karstu. Arvonimi on myönnetty myös taiteilija Kylli ”Kylli-täti” Koskelle (1986), Honkarankenteen perustajalle Arvo Saarelaiselle (1992), Martti Vainiolle (1996), muotoilija Harri Koskiselle (2000) ja elokuvaleikkaaja Samu Heikkilälle (2016).

Uuden torin lähettyillä toimi 1980-luvulla myös Kopes-grilli kirjakaupan ja Matkahuollon naapurissa.

Kopeskaaren laelta näkee muun muassa Linnunlaulu-kerrostalon, kunnantalo Himmelin ja marketin. Arvo Vuorela / Yle

Uudenvuoden vastaanotolla ja juhlavuoden päättäjäisissä tapahtumatorilla julkistettiin myös Instagramissa järjestetyn #minunkarstula –kuvakilpailun tulokset. Kisaan tuli yli 200 kuvaa. Luontokuvia tuli runsaasti ja Riuttasalmen silta löytyi monesta kuvasta. Vähiten kuvia eli alle kymmenen tuli työ –sarjaan. Sen voitti Reijo Liimatainen valokuvalla Kaikkea on –realisointikeskuksesta ja kauppias Mauri Ahopellosta.

Tuomaristo kehuu kuvaa dokumentaariseksi, hauskaksi ja paljon yksityiskohtia sisältäväksi kuvaksi paikallisesta erikoisliikkeestä. Aikaisemmin samalla paikalla toimi pitkään Rantakallion tanssilava.

Kaikki kuvakilpailun otokset löytyvät Instagramista kisatunnisteen (siirryt toiseen palveluun) alta.