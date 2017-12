Sähköt palanneet monille Pohjois-Savossa perjantai-iltana – tilanne voi pahentua uudestaan lauantaina

Sähkökatkot ovat perjantai-iltana helpottaneet Pohjois-Savossa. Illalla kello 18.00 sähkökatkoja on ollut noin 600 taloudessa Savon Voiman ja Pohjois-Karjalan sähkön pohjoissavolaisilla asiakkailla.

Savon Voima uskoo voivansa korjata kaikki keskijänniteverkon sähköviat perjantai-illan aikana, mikäli uusia vikoja ei synny. Pienjänniteverkon vikoja korjattaneen vielä lauantainakin.

Enimmillään ilman sähköä perjantain aikana on ollut noin 8 000 asiakasta, mutta luku on ollut iltapäivällä laskussa. Eniten sähköttömiä asiakkaita Pohjois-Savossa on ollut Kuopion Nilsiässä ja Rautavaara–Hankamäki -välillä.

Tilanne voi pahentua uudelleen

Sähkökatkojen tilanne voi kuitenkin vielä pahentua säästä riippuen. Savon Voima Verkon toimitusjohtaja Matti Ryhänen uskoo, että lauantaiaamuna jopa 5 000 Savon Voiman asiakasta voi olla sähköttä.

– Aikahan sen näyttää, mutta kyllä se mahdollista on. Riippuu ihan siitä, kuinka paljon tulee lunta yöllä.

Ryhänen kehottaa ilmoittamaan vikapaikoista Savon Voiman sähköverkon vikapalveluun. (siirryt toiseen palveluun) Hän suosittelee myös varaamaan vettä.

– Pitkiä katkoja voi tulla vielä lisää, Ryhänen sanoo.

Pohjois-Karjalan Sähkö kehottaa myös asiakkaitaan Kaavilla, Tuusniemellä, Juankoskella ja Riistavedellä käyttämään sähköllisen ajan hyödyksi esimerkiksi lataamalla akkuja ja tekemällä ruokaa, sillä sähköt voivat katketa uudestaan.

Pohjois-Karjalan Sähköltä muistutetaan, että johdoille kallistuneita puita ei saa mennä poistamaan omin voimin, vaan ongelmista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100.

Savon Voiman asiakkaat voivat seurata sähkökatkotilannetta Pohjois-Savossa täältä (siirryt toiseen palveluun) ja Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaat Koillis-Savossa täältä (siirryt toiseen palveluun).