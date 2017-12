Analyysi: Työttömän kansalaisaloitteesta on tullut eri tahojen oppositiopolitiikan työkalu

Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamiseksi on suosittu, koska siinä on kaikki hyvän draaman ainekset. Se liittyy vähävaraisten ahdinkoon, yhteiskunnan perimmäisiin arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen.

Laki työttömyysturvan aktiivimallista rikkoi monen suomalaisen joulurauhan. Eduskunta hyväksyi lain joulukuun 19. päivänä. Jo seuraavana päivänä Kansalaisaloite.fi –sivustolle ilmestyi oudosti otsikoitu aloite ”Kumotaan HE 124/2017 vp”.

Kummallisesta nimestään huolimatta aloite alkoi purra. Tapaninpäivään mennessä sillä oli jo yli 10 000 allekirjoittajaa, vaikka tuossa vaiheessa hanke oli tuntemattoman työttömän kansalaisen yksityinen viritys.

Aloitteen selkeä ja yksinkertainen viesti

Kenties tämä on yksi syy aloitteen menestykseen. Aloite ei haiskahda politrukin luomukselta. Teksti on tiivis ja sen perustelu on yksinkertainen: On kohtuutonta, että laki rankaisee työnhakijaa asioista, joihin hän ei voi vaikuttaa.

Kansalaisaloite toteaa, ettei työnhakija ole vastuussa työnantajan tekemistä rekrytointipäätöksistä eikä kotiseutunsa TE-palveluiden puutteista, jotka vaikeuttavat työllistymistä.

Ihmiset ovat raivoissaan, koska he kokevat TE-toimistot karenssitehtaiksi ja turhien koulutusten pyörittäjiksi. Martin-Eric Racine

Kansalaisaloitteen vireille panija Martin-Éric Racine arvelee itse, että laki on ollut viimeinen pisara TE-palveluihin turhautuneille työttömille.

- Ihmiset ovat raivoissaan, koska he kokevat TE-toimistot karenssitehtaiksi ja turhien koulutusten pyörittäjiksi. Jos ne alkavat vielä antaa työttömille keppiä ja vievät heiltä viimeisetkin kolikot, niin se on liikaa.

Ay-liike ja aktivistiryhmät tukevat aloitetta

Politiikan amatöörin alulle paneman aloitteen suosiota on vauhdittanut erilaisten kansalaisaktiivien ja ay-liikkeen vetoapu. Teollisuusliitto harkitsee lain vuoksi jopa paikallisia lakkoja. Monet ammattiliitot, työttömien keskusjärjestö ja sosiaalisen median aktivistiryhmät ovat suositelleet kansalaisaloitteen allekirjoittamista.

Tällaisia aktivistien Facebook-ryhmiä ovat muun muassa ”Ei pakkotyölle”, ”Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan” ja ”Kuka kuuntekee köyhää?” Juha Keltti on kansalaisaktiivi, joka osallistuu keskusteluun kaikissa noissa ryhmissä.

- En muista toista sellaista tapausta, jossa työlliset ja ammattiliitot olisivat osoittaneet näin nopeasti laajaa tukea työttömille, arvioi Keltti.

Aloite koskee perimmäisiä arvoja ja vetoaa tunteisiin

Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta herättää voimakkaita tunteita monesta syystä. Aloite liittyy vähävaraisten ihmisten toimeentuloon, yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja sen perimmäisiin arvoihin.

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski kertoo, että myös monet työssäkäyvät ovat ottaneet yhteyttä epäoikeudenmukaiseksi kokemansa lain vuoksi. Hän sanoo, että aloite on puhutellut erityisesti syrjäseutujen työnhakijoita, joiden kotikonnuilla on vähän työpaikkoja ja heikot työvoimapalvelut.

Haapakosken mielestä pyrkimys työttömien aktivoimiseen ei ole sinänsä väärä. Ongelma on siinä, miten aktivointi toteutetaan. Porkkana voisi olla keppiä tehokkaampi aktivoinnin väline, arvelee Haapakoski.

- Eikö aktivointimalli voisi toimia niin päin, että työtön saisi korotetun korvauksen aktiivisuudestaan?

Samaan aikaan kun Racine pohti kansalaisaloitteensa tekoa, aihe innosti myös muita toimintaan. Kuusi päivää ennen aktivointimallin hyväksymistä ”Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan” –ryhmä pisti alulle kampanjan, jolla kohdistettiin sähköpostien aalto mm. kansanedustajille ja ministereille. Viestien lähettäjät ilmoittivat vastustavansa työttömien aktiivimallin toimeenpanoa.

- Tietämäni mukaan ainakin eräs vihreiden ja yksi demareiden kansanedustaja saivat parisensataa sellaista sähköpostiviestiä, sanoo Juha Keltti.

Tempaus poiki jatkoideoita sosiaalisessa mediassa. Pian ”työttömät osoittivat aktiivisuuttaan” sähköpostiviesteillään, joissa he tiedustelivat ministereiltä ja kansanedustajilta olisiko heillä tarjota työtä.

Kansalaisaloitteseen tarttuu uutta väriä

Nuo samat aktivistiryhmät ryhmät ja monet muut tahot tukevat nyt kansalaisaloitetta ”Kumotaan HE 124/2017 vp”. Se on otettu niiden moniulotteisten kampanjoiden yhdeksi osaksi. Yksittäisen työttömän tekemä kansalaisaloite on vauhdilla muuttumassa monien eri tahojen oppositiopolitiikan välineeksi. Sen myötä aloitteeseen saattaa tarttua poliittinen väri, jota siinä ei alun perin ollut.