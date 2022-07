Suomalaisten päättäjien ovet aukesivat Uberille – taksialan kaaokseen ajaneen lakiuudistuksen taustalta paljastuu yhtiön lobbauskampanja

Lobbausta jo ennen Uberin lanseerausta Suomessa

“Uber on saanut puolelleen tärkeitä sidosryhmiä”, tapaamisista laadituissa muistiossa todetaan.

“Jälkikäteen kolme sidosryhmän edustajaa liikenneministeriöstä ja Trafista kertoivat Fipran edustajalle, että he halusivat Uberin tulevan Suomeen. He toivoivat lain muuttuvan, jotta tämä olisi mahdollista”, Uberin muistiossa todetaan.

Uberin tulkinta: Stubb on yhtiön puolella

Timo Soini ja Mikko Alatalo harvoja tapaamisista kieltäytyneitä

– Mikään ratkaisu ei synny vain keskustan vaikutusvallan kautta, ja oletin, että he [Uber ja lobbarit] tietävät edunvalvonnan ammattilaisena, ettei Suomeen synny hallitusta vain yhden puolueen varaan.

“Perussuomalaiset on erityisen Uber-vastainen (taksikuskit ovat sen äänestäjäkuntaa!). Kuten Fipra Finland selitti puhelumme aikana perussuomalaisten vastustus ei välttämättä ole paha asia. Jokaista perussuomalaisesta puolueesta tullutta vihollista korvaa muista puolueista ja etenkin niiden liberaaleista siivistä saadut ystävät”, Uberin sisäisessä analyysissä todetaan.

Sipilä: Lobbarit puuttuivat hallitusneuvotteluista

“Dialogimme liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on mahtavaa ja luottamuksellista”, Uberin sisäisessä analyysissä todetaan.

Ministeriö pyytää apua Uberilta

“Uudistus tapahtuu ja tällä hetkellä näyttää hyvältä: [ministeriön] sisäisen aikataulujen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö esittelee lakiesityksen huhtikuussa. Hänen [Anne Bernerin] henkilökunta on luottamuksellisesti kertonut, että taksiliikenteen vapauttaminen ja enimmäishintojen poistaminen ovat pöydällä”, Uber-johtaja kirjoitti viestissä.

Uber-johtajan mukaan ministeriön virkamiehillä on kuitenkin vaikeuksia puolustaa taksilain uudistamista ja antaa vastauksia kriittisiin kysymyksiin, joita siihen liittyen on esitetty.

“Virkamiehillä on vaikeuksia löytää hyviä vastauksia väitteisiin, joiden mukaan taksiliikenteen avaaminen tarkoittaa taksin kuolemaa. Taksia pidetään yhtenä joukkoliikenteen muotona maaseudulla ja haja-asutusalueilla. He [liikenne- ja viestintäministeriö] pyytävät meitä miettimään ratkaisuja, joilla näitä huolia voitaisiin vähentää.”

Kansanedustaja: “Lakiesityksessä oli kaikenlaista erikoista”

Professori: Ongelmallista, että lobbaus tapahtui pimennossa

– Isot yhtiöt pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin etenkin silloin kun kyseessä on heidän alaansa koskeva ehdotus tai lainsäädäntöhanke. Heillä oli ammattitaitoisia lobbareita, selkeä tavoite ja toimiva, huolelliseen analyysiin perustuva strategia, eurooppaoikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professori Korkea-aho kirjoittaa MOT:lle lähettämässään sähköpostissa.

– Aineisto viittaa siihen, että Uberilla on ollut aika tarkka käsitys siitä, mihin suuntaan mitäkin asiaa on syytä viedä. Tulee mieleen, että ovatko he päässeet liian pitkälle, Salminen pohtii.