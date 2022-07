Uberin sisäiset sähköpostit näyttävät yrityksen vähät välittäneen kuskien ongelmista poliisin kanssa: “Välillä meillä on ongelmia, koska me toimimme vi**n laittomasti”

MOT-toimitus lähetti Uberille kysymyksiä Uberin juridisiin ongelmien liittyen yhdessä brittilehti The Guardianin ja kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n kanssa. Uber jätti vastaamatta Suomea koskeviin kysymyksiin.

– Emme ole emmekä jatkossaan keksi tekosyitä aiemmalle käytökselle, joka ei selvästi vastaa nykyisiä arvojamme. Pyydämme sen sijaan yleisön arvioivan meitä sen pohjalta, mitä olemme tehneet viimeisen viiden vuoden aikana ja mitä teemme tulevina vuosina, Uber totesi The Guardianille ja ICIJ:lle lähettämässään lausunnossa.

Suomalaisen asianajotoimisto Roschierin tulkinta osui oikeaan. Ainakin 128 Uber-kuskia on joutunut vuoden 2017 jälkeen rikostutkinnan kohteeksi työhönsä liittyen. Lähes 60 kuskia sai tuomion laittoman taksiliikenteen harjoittamisesta. Merkittävä osa tapauksista ehti vanhentua.

Ylen MOT-toimitus tavoitti kolme entistä oikeuteen päätynyttä Uber-kuljettajaa. He kertoivat kokemuksistaan nimettömänä, koska julkisuudessa esiintyminen voisi haitata heidän nykyisiä töitään.

– Järvinen sanoi silloin vain, että ajaminen tulisi lailliseksi ja prosessi on käynnissä. Taksiluvista ei puhuttu yhtään mitään. En olisi voinut edes ryhtyä Uberia ajamaan, jos olisi pitänyt hankkia taksilupa, Uberia vuonna 2016 ajanut kuljettaja kertoo.

Usein kyse on maahanmuuttajataustaisista kuskeista, käy ilmi Ylen MOT-toimituksen tilaamista oikeuden päätöksistä. Osa kuskeista kertoi myös oikeudessa, etteivät he tienneet Uberin ajamisen ilman taksilupaa olevan lainvastaista.

“Onko tapauksia käsitelty oikeudessa? Jos on, minkälaisia tuomioita niissä on annettu? Onko tapauksia, joissa autoja on takavarikoitu tai tuomittu vankeusrangaistuksia? Huomasitteko tapauksia, joissa olisi käsitelty avunantoa?”, Joel Järvinen kirjoitti sähköpostissaan Roschierille.