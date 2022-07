Tietovuoto: Uber-lobbari tarjosi ministeripestin jättäneelle Alexander Stubbille hallituspaikkoja huippuyrityksissä: “Minulla on suora yhteys ylimpään johtoon”

“Alexander on käynyt koulunsa Yhdysvalloissa ja hän todella hiffaa asian. Hän tahtoo vapauttaa markkinat”, Uberin edustaja kirjoitti arviossaan Stubbista.

Alexander Stubbin mielestä viestittely on kahden pitkään toisensa tunteneen ihmisen välisistä. Hänen mukaansa MOT-toimitus otti kysymyksissään esille “kaksi erillistä asiaa, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.”

Stubbin ja Uber-lobbarin yhteydenpito ilmenee kansainvälisestä tietovuodosta UberFilesista. Ylen MOT-toimitus on Suomesta ainoa media, joka on tutkinut vuodettuja dokumentteja. Tietovuoto paljastaa Uberin onnistuneen luomaan läheiset yhteydet poliittisiin päättäjiin useissa maissa.

The Guardian uutisoi maanantaina, että tietovuodon takana on Stubbin kanssa viestitellyt MacGann (siirryt toiseen palveluun) . MacGann kertoi brittilehdelle pyrkivänsä tietovuodolla hyvittämään Uberin tekemiä virheitä.

Uberin päälobbarina aiemmin toiminut toiminut Mark MacGann kertoi sähköpostissaan tehnessään arviointia siitä, minkälaisten yhtiöiden hallituksiin Alexander Stubb voisi hakeutua politiikan jätettyään. MacGann kertoi, että hänellä on suoria yhteyksiä yhtiöiden johtoon. "Jos sinulle käy, teen hienovaraisia tunnusteluita", MacGann kirjoitti Stubbille.

Lobbarin viesti: “Nämä firmat ovat sellaisia, jotka sopisivat sinulle hyvin”

“Nämä firmat ovat sellaisia, jotka sopisivat sinulle hyvin, jotka eivät vahingoita rakentamaasi mainetta ja joissa suurimmassa osassa minulla on suora ja henkilökohtainen yhteys ylimpään johtoon, minkä vuoksi voin tehdä hienovaraisia tiedusteluja”, MacGann kirjoitti Stubbille.

Tapaaminen Davosissa

“Nähtävästi valtiovarainministeriö on Alexander Stubbin johdolla vaikuttanut liikennesektoria koskevaan uudistukseen ja väitetysti sillä on ollut vaikutusta rajoitusten ja enimmäishintojen poistamisessa”, kuvattiin tapaamista etukäteen Uberin sisäisissä sähköpostissa.

Alexander Stubbin MOT:lle toimittaman sähköpostin mukaan yritysten ja sidosryhmien tapaaminen on arkipäiväistä.

Stubbin valtiosihteeri tapasi Uberia

– Olen varmasti kertonut kokoomuksen 2015 vaaliohjelman tavoitteista, joissa on "edistetty digitaalisten alustojen syntymistä, joiden päälle yritykset voivat rakentaa omia palveluitaan". Lisäksi vaaliohjelmassa oli asetettu tavoitteeksi "muutetaan sääntelyä kannustamaan uuden teknologian ja innovatiivisten liiketoimintakonseptien käyttöönottoa". Näitä kokoomuksen tavoitteita olen luvannut edistää myös hallitusohjelmaneuvotteluissa, Heinonen kirjoittaa sähköpostissaan MOT:lle.

Stubb: Kaksi erillistä asiaa, ei kytköksiä toisiinsa

– Henkilö, johon viittaatte [Mark MacGann], on tuttu vuosien takaa. Olen keskustellut hänen kanssaan vuosien varrella muun muassa kansainvälisissä seminaareissa. Hän on toiminut erilaisissa konsultointitehtävissä. Jätettyäni valtioneuvoston kesällä 2016 keskustelimme myös mahdollisista hallituspaikoista kansainvälisissä yrityksissä, Stubb kirjoittaa viestissään.

– Suhteeni Alexander Stubbiin oli ja on puhtaasti ammatillinen. Missään vaiheessa hän ei pyytänyt minua ottamaan yhteyttä mihinkään yhtiöihin tai henkilöihin.

Liittyminen Uberin hallitukseen olisi ollut eettisesti kyseenalaista

– Yhteydenpito päättäjien ja yritysten välillä on arkipäivää ja sitä tapahtuu koko ajan. Sinänsä tällaiseen yhteydenpitoon ei sisälly erityisiä oikeudellisia tai eettisiä ongelmia. Ongelmallista tässä tapauksessa on se, ettei Uberin lobbaus ole ollut läpinäkyvää. Yhteydenpito on tapahtunut aikana, jolloin Suomessa ei vielä säännelty lobbausta, Korkea-aho kirjoitti MOT:lle sähköpostitse.