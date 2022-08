Nuorisosäätiön ex-puheenjohtaja Perttu Nousiaiselle yli neljän vuoden vankeusrangaistus

Nuorisosäätiön entinen hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen on saanut neljän vuoden ja neljän kuukauden pituisen vankeusrangaistuksen talousrikoksista.

Nousiainen tuomittiin maksamaan myös yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Niiden perusteena on rikoksen aiheuttamat haitat etupäässä Nuorisosäätiölle.

Aki Haaro toimi vuoteen 2018 Nuorisosäätiön toimitusjohtajana. Haaro on MOT-tietojen mukaan syyskuun 12. päivä Helsingin käräjäoikeudessa pidettävässä istunnossa tunnustamassa syyllistyneensä talousrikoksiin.

Myös Nuorisosäätiön entinen toimitusjohtaja Aki Haaro on käynyt syyteneuvotteluita rikosten tunnustamisesta (siirryt toiseen palveluun) . MOT-toimituksen mukaan Haaro aikoo tunnustaa syyskuun 12. päivä Helsingin käräjäoikeudessa syyllistyneensä talousrikoksiin.

Aiemmin Haaro on julkisesti kieltänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Haaro on keskustan entinen hallintopäällikkö ja Nousiainen muun muassa keskustanuorten entinen puheenjohtaja, joka oli mukana myös kuntapolitiikassa. Nuorisosäätiö on keskustanuorten 1960-luvun alussa perustama säätiö, jolla oli vuosikymmenien ajan tiiviit yhteydet keskustapuolueeseen. Viime vuosina tämä yhteys puolueeseen on katkennut.