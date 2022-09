Analyysi: Jokerit-rahoittaja Roman Rotenbergilta uusi temppu Suomessa – taustalla Hartwall Areenan myyminen?

Jääkiekkojoukkue Jokereiden ympärillä on vellonut valtava huhumylly viime aikoina.

Kulisseissa näyttääkin tapahtuvan asioita. Rotenbergin oligarkkiperhe on aktivoitunut hiljaiselon jälkeen Suomessa. Roman Rotenberg on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitusta (PRH) palauttamaan kaupparekisteriin yhtiön (siirryt toiseen palveluun) , jonka kautta venäläissuomalainen liikemies omistaa ison siivun entisestä Hartwall Areenasta.

Viranomainen on empinyt palauttamista, koska sen mukaan yhtiöllä on mahdollisesti kytköksiä kahteen EU:n pakotelistalla olevaan vaikutusvaltaiseen oligarkkiin Boris ja Arkadi Rotenbergiin. Ylen MOT-toimituksen tutkimusten mukaan epäily pitää paikkansa. Roman Rotenbegin bisneksiä Suomessa on pyöritetty Putinin lähipiiriltä peräisin olevilta rahoilla. Viranomainen ei kuitenkaan ole kyennyt selvittämään rahojen alkuperää.