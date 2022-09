Autoilijan kannattaa pitää hirvet mielessä, oli varoitusmerkkejä tai ei – jos tiedotat hirvestä muille autoilijoille, älä vilkuta ajovaloja

Tien laidassa seisoo punakeltainen varoituskolmio, jonka keskellä on musta hirven kuva. Hirvivaroitusmerkkejä on Suomen tienvarsilla paljon, mutta myös muualla kannattaa olla hirvien varalta valppaana.

Hirvet lähtevät syksyllä metsästyskauden ja kiima-ajan vuoksi liikkeelle. Vaikka hirvillä on vakiintuneita kulkuväyliä, esimerkiksi hakkuualueet ja uudet hirviaidat voivat saada eläimet muuttamaan reittiään.

Monilla autoilijoilla on kokemuksia kohtaamisesta hirven kanssa

Helsinkiläinen Kari Karhula tietää, että hirvi on ensimmäisen havainnon jälkeen äkkiä jo tulossa tielle.

– Just ja just ehtii yleensä jarruttaa. Joskus on melkein hipaissut, Karhula sanoo.