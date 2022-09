Mirka Hakkarainen on löytänyt päästään 34 hirvikärpästä – metsää hän ei silti välttele vaikka saakin pistoista ikäviä oireita

Sotkamolainen Mirka Hakkarainen haroo hiuksiaan ja etsii hirvikärpäsiä. Hirvikärpäset tarttuvat mielellään pitkiin hiuksiin.

Parhaiten kärpäset löytyvät metsäreissun jälkeen, kun hiukset saa auki.

– Kun ne tuolta niskasta purevat, niin saattaa useamman kuukauden olla aikamoinen pahka, josta märkää valuu ihan kunnolla, Hakkarainen kertoo.

Hakkarainen ei ole ainoa, joka oireilee hirvikärpästen pistoista.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Juha Heino Mehiläiseltä sanoo, että hirvikärpästen aiheuttamia ihoreaktioita hoidetaan kuin mitä tahansa muitakin pistosreaktiota.

– Hirvikärpänen aiheuttaa kutisevia ihoreaktioita, joista jotkut pitkittyvät. Ihmiset osaavat itse hyvin hoitaa niitä kortisonivoiteilla ja antihistamiinilla, Heino kuvailee.

Mirka Hakkarainen ei ole kuitenkaan käynyt lääkärissä vaan on lääkinnyt puremat itse.

Hakkarainen viettää metsässä aikaa marjastaen, sienestäen, koiria treenaten ja metsästäen.

– Silloin, kun ne lähtevät päänahkaan kipittämään, ne löytyvät helpoiten, Hakkarainen summaa.

Juha Heinon mukaan on myös ihmisiä, joilla on pitkittyneitä oireita hirvikärpäsistä. Osa ei ole tiedostanut hirvikärpäsiä, eivätkä siksi ole osanneet suojautua mennessään metsään.

– Ihoreaktiot ovat kutisevia, punottavia, ihan kuin mikä tahansa pisto tai purema. Niihin voi tulla jopa kyhmyjäkin. Jos reaktio pitkittyy, tarvitaan vahvempaa kortisonia.

Parhaimmillaan Mirka Hakkarainen on kaivanut reissun jälkeen päästään kotona 34 hirvikärpästä. Nyt tilanne on helpottamassa, kun viileät aamut saavat hirvikärpäset kohmeeseen, mutta sään lämmetessä ne heräävät jälleen.

Hirvikärpänen on levinnyt napapiirille

Hirvikärpästen levinneisyysraja on tällä hetkellä napapiiri. Oulun yliopiston yli-intendentti Marko Mutanen arvioi syyksi kesän pituutta. Hirvikärpänen tarvitsee kehittyäkseen pitkän kesän.

Hirvikärpänen pudottaa siipensä, kun se on löytänyt paikan vaikkapa ihmisen hiusten seasta. Kuva: Tanja Heikkonen / Yle

Hirvikärpänen ja isäntäeläin hirvi kulkevat käsi kädessä, hirvikärpäset jopa parittelevat hirven päällä.

Marko Mutanen kertoo, minkälainen kyttääjä hirvikärpänen on:

Sitkeys on hyönteistutkija Reima Leinosen mukaan hirvikärpäsen selviämiskonsti, ja siksi ne ovat selvinneet ja levinneet napapiirille asti.

Hirvikärpäsen leviäminen on edellisiin vuosiin verrattuna hidastunut lämpötilan vuoksi. Hirvikärpästen kuoriutumisesta on tehty testejä esimerkiksi Kilpisjärvellä.

– Taisi olla vain yksi yksilö, joka oli kuoriutunut koteloista, joita siellä oli testattu. Kyllä vielä talven ankaruus on pohjoisessa vastassa, eikä siellä ole niin paljon hirviäkään, toteaa Leinonen.

Erikoislääkäri Juha Heinon mukaan hirvikärpänen ei levitä sairauksia. Ainoat ongelmat syntyvät kutinan ja raapimisen rikkomasta ihosta, johon voi tulla paikallinen ihoinfektio.

– Kyseessä on vain se subjektiivinen koettu haitta, joka potilaalle tulee. Kyllähän sellainen viivästynyt kutiseva ihoreaktio niskassa tai yläselän alueella on ikävä.

Punkit ovat Heinosta onnistuneet luomaan itsestään kauhuimagon, hirvikärpäset eivät aiheuta samanlaista kauhua, vaikka ne ovatkin kiusallisia.

Muutaman viikon sitkeä riesa

Hirvikärpästen määrä vaihtelee, niin on tänäkin syksynä.

– Siellä, missä hirviä on, niin siellä niitä tietysti on. Hirvikärpäset ovat nyt muutaman viikon riemunamme ja sitten ne taas katoavat, kun ne löytävät hirven, johon käydä käsiksi, sanoo Reima Leinonen.

Vaikka metsässä liikkuva kuinka laittaa hupun päähän ja hihansuut kiinni suojatakseen itsensä, löytää sinnikäs hirvikärpänen tiensä esimerkiksi niskaan tai korvan taakse.

– Jos on paikassa, missä niitä on, päivän päätteeksi pitää käydä vaatteet läpi ja katsoa, onko niitä vaikkapa hiuksissa tai paidan alla. On sellaisiakin tapauksia, että metsästystakki on otettu pyykkikoneesta ulos, ja sieltä on ulos kävellyt virkeä hirvikärpänen. Sitkeitä kavereitahan ne ovat.

Hirvikärpäsellä on imukärsä niin kuin hyttyselläkin. Joitakin hirvikärpänen pistää enemmän kuin muita. Esimerkiksi Reima Leinonen ei ole kokenut hirvikärpäsen pistosta.

– Kyllähän se on vähemmän miellyttävä kaveri niille, joita se pistää. En tiedä, miksi se iskee joihinkin hanakammin kuin toisiin. Jotkut väittävät, että syksyn ensimmäiset pistokset saavat edellistenkin vuosien pistoskohdat kutisemaan.

Hakkarainen ei välttele metsää hyönteisten takia. Kuva: Tanja Heikkonen / Yle

Mirka Hakkaraista hirvikärpäset ovat purreet jo kymmenen vuoden ajan. Silti hän lähtee metsään, karkotteita hän aikoo tulevaisuudessa kokeilla.

Hakkarainen muistaa tutustuneensa hirvikärpäsiin jo lapsena. Silloin ne olivat kovempikuorisia, eivätkä tahtoneet lähteä hengiltä helposti.

