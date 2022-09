Kyseessä on Yhdysvalloista alkanut työelämän ilmiö, joka on levinnyt somen kautta laajasti. Sen ideana on, että töissä otetaan tietoisesti rennommin: tehdään vain rooliin määritellyt tehtävät, ei enempää. Quiet quitting ei siis tarkoita irtisanoutumista vaan sitä, että ei anna kaikkeaan töissä, jolloin aikaa ja energiaa jää vapaa-aikaan.