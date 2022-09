Pilvi ja Iina kyllästyivät epätasa-arvoon ja loivat turvallisen tatuointistudion: “Täällä kukaan ei loukkaa vihamielisillä jutuilla”

Yhteiskunnallinen muutos saa monet yritykset, oppilaitokset ja järjestöt julistautumaan syrjintävapaiksi. Ministeriön kampanjassa on mukana yli kaksituhatta toimijaa, mutta se ei kerro koko totuutta.

Suvi Korhonen makaa tatuointipöydällä. Iina “Iinapiina” Räsänen kumartuu vakioasiakkaansa ylle ja viimeistelee uuden kuvan tämän polveen.

Tilanne on intiimi, kuten tatuoinnin teko yleensäkin. Asiakas on usein vähissä vaatteissa ja tatuoija hänen ihollaan.

Se saattaa pelottaa. Joskus valta-asetelma altistaa väärinkäytöksille.

Täällä niin ei pitäisi käydä.

Iina Räsänen ja Pilvi "Pilvitattoo" Jäntti halusivat huolehtia siitä, kun he perustivat oman tatuointistudion Jyväskylään vuosi sitten.

– Halusimme luoda tilan, jossa kenenkään ei tarvitse huolehtia, tuleeko syrjityksi tai rikkooko joku omaa fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta, Jäntti sanoo.

Syntyi Studio Sopu, joka lupaa olla syrjintävapaa.

– Olen nähnyt niin paljon epätasa-arvoa, että haluan puuttua syrjintään ja kiusaamiseen, missä ikinä olenkin töissä, Räsänen sanoo.

Syrjintä saattaa olla vaikkapa tiloja, joihin ei pääse pyörätuolilla, sukupuolen olettamista, toisen ulkonäön kommentointia tai suoranaista vihapuhetta. Välillä syrjintä on tietoista, välillä tiedostamatonta.

Räsänen painottaa, ettei Sopu ole ensimmäinen eikä läheskään ainoa syrjintävapaa tatuointistudio. Tuoreet yrittäjät ovat hakeneet mallia alalla pitkään toimineilta kollegoiltaan.

– Ilmiö nostaa päätään. Toivoisin, että se lisääntyisi entisestään, Räsänen toteaa.

Syrjimättömyyttä edistää muun muassa esteettömyys. Studio Sovulla kävi tilojen kanssa hyvä tuuri, ja naapuritkin ovat julistautuneet syrjimättömiksi. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tietoisuus on lisääntynyt ja lait muuttuneet

Entistä useampi toimija julistautuu syrjintävapaaksi.

Yhdenvertaisuus puhuttaa ja moni haluaa kertoa periaatteistaan ulospäin. Näin arvioivat yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko ja Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä.

Syrjimättömyyttä lupaavat monenlaiset tahot oppilaitoksista työpaikkoihin ja järjestöistä valtion virastoihin. Mukana on paljon nuorisoalan toimijoita ja opiskelijajärjestöjä.

Trendi näkyy myös yrityksissä. Helsinkiin avautui tänä vuonna baari, joka lupaa olla turvallinen tila erityisesti naisille ja sateenkaarivähemmistöille (siirryt toiseen palveluun) (HS). K-kaupat kertovat mainoksissaan, että ne ovat kiusaamisvapaita vyöhykkeitä.

– Tällaisella luodaan positiivista imagoa, Sari Kokko sanoo.

Tom of Finlandin taide ja sateenkaariliput kertovat yhdenvertaisuudesta Studio Sovun tiloissa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee taustalla laajan yhteiskunnallisen muutoksen. Erityisesti lapset ja nuoret ovat yhä tietoisempia ihmisoikeuksista ja syrjimättömyydestä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait ovat muuttuneet. Esimerkiksi koulutuksen järjestäjillä on ollut selkeät velvoitteet edistää yhdenvertaisuutta 2015 alkaen.

Samaan aikaan esimerkiksi musiikkimaailman ja urheilupiirien häirintätapausten julkitulo on nostanut yhdenvertaisuuden keskusteluihin.

– Suuntaus on todella hyvä ja tärkeä. Uskon, että jos yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys lisääntyvät, koko yhteiskunta voi paremmin ja meillä on paremmat suhteet ihmisten ja ryhmien välillä, Stenman sanoo.

Sote-alan toimijat lupaavat nyt syrjimättömyyttä

Kasvava kiinnostus näkyy myös oikeusministeriön ja järjestöjen yhteisessä Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa (siirryt toiseen palveluun), joka alkoi vuonna 2008. Mukaan ilmoittautuneiden määrä on jälleen kasvussa korona-ajan hidastumisen jälkeen.

– Joku organisaatio julistautuu syrjinnästä vapaaksi melkein päivittäin, sanoo erityisasiantuntija Katriina Nousiainen oikeusministeriöstä.

Mukana on nyt yli kaksituhatta organisaatiota. Viime aikoina syrjimättömiksi ovat julistautuneet monet hotellit ja paljon sote-alan toimijoita, kuten sairaaloita ja terveysasemia.

Toimijat määrittävät itse, mitä syrjimättömyys niiden kohdalla tarkoittaa. Ne saavat ministeriöltä Syrjinnästä vapaa alue -merkkejä, joita ne voivat laittaa tiloihinsa.

Kaikki syrjintävapaiksi julistautuneet toimijat eivät ole ilmoittautuneet kampanjaan. Tatuointistudio Sopu ei ole siinä mukana, mutta artistit ovat harkinneet asiaa.

Esteettömät tilat ja kehorauha ovat tatuoijille tärkeitä

Jyväskyläläisillä tatuointiartisteilla kävi tuuri.

He löysivät esteettömän tilan vanhasta juomatehtaasta. Se ei Iina Räisäsen mukaan ole helppoa, ja moni syrjintävapauteen pyrkivä tatuoija toimii tahtomattaan ahtaissa tiloissa ilman esteetöntä vessaa.

Sovun tiloissa sellainen on. Tilassa voi muutenkin liikkua vaikkapa pyörätuolilla.

Iina Räsäsellä ja muilla Studio Sovun tatuoijilla on omat huoneet, jotka voi erottaa verhoilla yleisestä tilasta. Se takaa asiakkaalle yksityisyyden vaikkapa kehoon liittyvien epävarmuuksien turvaksi. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tatuoijat edistävät syrjimättömyyttä myös säännöillä.

He käyttävät sukupuolineutraalia kieltä eivätkä oleta toisten seksuaalista suuntautumista, ikää, sukupuolta tai muita ominaisuuksia. He eivät kysele töistä tai opiskelusta, koska se voi olla rankkaa vaikkapa työttömälle. Sen sijaan he saattavat tiedustella, mitä asiakas tykkää puuhailla.

Tärkeää on myös kehorauha. Se tarkoittaa, ettei toisten ulkonäköä kommentoida.

– Täällä saa olla juuri sellainen kuin on, Räsänen summaa.

Syrjimättömyyteen pyrkivä joutuu hankaliin tilanteisiin

Aina syrjimättömyys ei ole helppoa. Räsänenkin on joutunut hankaliin tilanteisiin.

Kuinka reagoida vaikkapa, jos asiakas kommentoi toisen viiltelyarpia.

Sovun porukka on laatinut työkalut mahdollisten syrjintätilanteiden käsittelyyn. Siihen on myös yhteisön tuki.

– Tärkeää on, että koetamme miettiä, miten asiat voisi tehdä paremmin ja koetamme löytää päivitettyä tietoa varsinkin ryhmistä, joihin emme itse kuulu, Jäntti sanoo.

Syrjintävapaan ja turvallisemman tilan periaatteita Avaa Jokainen hyväksytään sellaisena kuin hän on. Vähättelevää tai halventavaa puhetta tai käytöstä ei sallita. Vihapuhetta ei hyväksytä. Vähemmistöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Henkilökunta osaa ja voi puuttua syrjintään ja häirintään. Puuttumiseen on laadittu ohjeet ja nimetty vastuuhenkilöt. Syrjintää kohtaava ei jää asian kanssa yksin. Pyörätuolilla pääsee kulkemaan esteettömästi. Oppimateriaalit toimivat näkövammaisten opiskelijoiden apuvälineiden kanssa. Opaskoira pääsee liiketiloihin kuten ravintoloihin, eikä näkövammaisen tarvitse neuvotella lakisääteisestä oikeudesta. Henkilö saa itse valita nimen, jolla häntä kutsutaan. Tiloista löytyy kaikille, esimerkiksi sukupuolivähemmistöille, turvallisia wc-tiloja. Lähteet: Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko, Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä ja oikeusministeriön erityisasiantuntija Katriina Nousiainen

Lupaus ei vielä takaa syrjimätöntä tilaa

Lupaus syrjimättömyydestä tai turvallisuudesta ei aina tarkoita, että tila todella olisi kaikille yhdenvertainen. Näin toteavat sekä Setan Teija Ryhtä että Vammaisfoorumin Sari Kokko.

Siksi Ryhtä puhuukin mieluiten turvallisemmasta tilasta. Vertailumuoto kertoo, että kyseessä on prosessi ja keskiössä sitouminen häirintä- ja syrjintätilainteisiin puuttumiseen.

– Emme voi luvata, että jokin tila olisi täysin turvallinen tai täysin syrjinnästä vapaa, hän perustelee.

Iina Räsänen korostaa, että myös Sovun väellä riittää opittavaa syrjimättömyydestä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Esimerkiksi oikeusministeriö ja järjestöt eivät valvo kampanjassaan mukana olevia toimijoita, koska siihen ei Katriina Nousiaisen mukaan ole resursseja.

– On tärkeää, että asia käsitellään organisaatiossa, ettei se ole vain merkki seinällä, Nousiainen toteaa.

Samaa peräävät myös järjestöjen edustajat. Syrjintään puuttumiseen tulisi olla selkeät prosessit ja vastuuhenkilöt. Periaatteet pitäisi muokata omaan toimintaan sopiviksi ja sisäistää.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman uskoo, että syrjintävapaiksi julistautuvat toimijat ovat useimmiten pohtineet asiat läpi.

Julistukset tekevät syrjinnän näkyväksi valtaväestölle

Syrjintävapautta kannattaa mainostaa, pohtivat Iina Räsänen ja hänen vakioasiakkaansa Suvi Korhonen. Räisäsen mukaan monet paikat ovatkin sellaisia, mutta eivät juuri kerro asiasta ulospäin.

Syrjinnästä tulee valtaväestölle näkyvää, kun erilaiset toimijat julistautuvat siitä vapaiksi. Samalla julistus luo turvallisuuden tunnetta syrjinnän vaarassa oleville, kuvaavat haastatellut asiantuntijat.

Teija Ryhdän mukaan vähemmistöjen on helpompi osallistua yhteiskunnan toimintaan, kun puuttuvat aktiivisesti heihin kohdistuvaan häirintään ja syrjintään.

– On äärimmäisen tärkeää, että ihmiset saavat työkaluja ja mahdollisuuksia puuttua syrjintään ja häirintään. Aiemmin ne on ehkä sivuutettu tai kuitattu vitsillä, Ryhtä sanoo.

Suvi Korhonen iloitsee syrjintävapaista tiloista. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Suvi Korhonen suosii paikkoja, jotka tietää syrjintävapaiksi. Etenkin intiimeissä tatuointihetkissä yhdenvertaisuus on hänelle tärkeää.

– Näihin paikkoihin voi tulla omana itsenään ja tietää, ettei mitään pahaa tapahdu.

Tatuointiartistitienkin on helpompi keskittyä työhönsä, kun tila on syrjinnästä vapaa.

– Täällä kukaan ei loukkaa minua tai muita esimerkiksi stereotypisillä heitoilla tai vihamielisillä jutuilla. Syrjintävapaat tilat muistuttavat, että jokainen on hyvä juuri sellaisena kuin on, vaikka joskus elämä kohteleekin toisin, Pilvi Jäntti sanoo.

