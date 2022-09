Betonimyllyt jauhavat Turun kauppatorin työmaalla yhä, kun avajaisiin on vuorokausi – vesiaihe ja ympäröivät kadut valmistuvat myöhemmin

Perjantaina aamukahdeksalta Turun kauppatorilla rakennustöitä tehdään kuin viimeistä päivää, vaikka käynnissä ei ole työmaan viimeinen päivä. Turun uuden kauppatorin avajaisia vietetään lauantaina (siirryt toiseen palveluun) kello 12 alkaen. Työt kuitenkin jatkuvat vielä avajaisviikon jälkeen.

Kauppatorin projektipäällikkö Janne Laineen mukaan torilla jauhaa aamun sarastaessa 12 betonimyllyä, joissa sekoitetaan kivilaattojen sauma-ainetta. Kiviä asennetaan Yliopistonkadun kulmiin Aurakadulla ja Kauppiaskadulla. Töissä on kymmeniä työntekijöitä.

– Kävelykadun päähän tehdään suojatietä, joka on tarkoitus saada valmiiksi iltaan mennessä, jotta se voidaan avata ihmisille huomenna, Laine kertoo.

Perjantaiaamuna töitä tehtiin Turun kauppatorilla vielä täyttä vauhtia. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Torille on avajaispäivänä tarkoitus päästä jokaisesta neljästä kulmasta. Tällä hetkellä kulku onnistuu Eerikinkadun päästä, mutta Yliopistonkadun puoleiset kulmat ovat vielä työn alla.

Laineen mukaan kulkureitit torin sivuilta on määrä avata tulevien viikkojen aikana. Viimeisenä valmistuu Hansakorttelin puoleinen laita. Töitä siis riittää edelleen.

– Ensi viikolla jatketaan Eerikinkadulla. Kuusi päivää viikossa täällä ollaan töissä vielä ainakin puolentoista kuukauden ajan, Laine kertoo.

Kirsikkapuita, vaahterat ja vesiaihe

Yliopistonkadulle, kävelykadun jatkeelle, on tällä viikolla istutettu 24 kirsikkapuuta. Näiden lisäksi torille tulee kahdeksan vaahteraa, joista neljä on istutettu.

Varsinaisten torirakenteiden lisäksi työmaalla rakennetaan nyt avajaisten väliaikaista esiintymislavaa. Lauantaina kello 16 alkavassa konsertissa esiintyvät Darude, Mira Luoti, Pepe Willberg, Robin Packalen, Tommi Läntinen ja Vilperin Perikunta.

– Väliaikainen lava ja muut tapahtumarakenteet nousevat kirkon eteen aamupäivän aikana, Laine sanoo.

Turun kauppatorilla vierailtiin myös Ylen aamun suorassa lähetyksessä perjantaina.

Torille rakentuu myös pysyvä esiintymislava, joka ei valmistu vielä avajaisiin. Lavan julkisivu ja lasikatto valmistuvat lokakuussa.

Kesken on myös torin vesiaihe. Laineen mukaan se on määrä saada käyttökuntoon ensi viikolla. Kyse on yhdestätoista vesisuihkusta, jotka suihkuttavat valaistua vettä ylöspäin. Laine kertoo, että pohdinnassa on vielä, kuinka usein vesiaihe esittää ohjelmansa.

– Mahdollisesti viidentoista minuutin tai puolen tunnin välein.

Janne Laine oli perjantaina aamulla haastattelussa Radio Suomen Turun aamun lähetyksessä.

