Keskituloinen voi saada ensi vuonna yli sadan euron “bonuksen” valtiolta sote-uudistuksen vuoksi – tästä on kyse

Valtion tuloverotus kiristyy huomattavasti ensi vuonna: 12,64 prosenttia. Tämä on väite, joka on kiertänyt somessa viime aikoina ja herättänyt paljon keskustelua.

Valtionverotus kiristyy ensi vuodelle, mutta se ei ole koko totuus. Samalla, kun valtion tuloveroa kiristetään, kunnallisveroa alennetaan saman verran. Tämä johtuu sote-uudistuksesta, joka astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Kysyimme valtiovarainministeriön vero-osaston erityisasiantuntija Pertti Niemiseltä ja finanssineuvos Filip Kjellbergiltä, mistä verotuksen muutoksessa on kyse.

1. Tuloverotus kiristyy – mistä on kyse?

Samalla, kun valtion tulovero kiristyy, kunnallisveroa alennetaan saman verran.

Ensi vuoden alusta lähtien sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Niiden rahoitus tulee valtiolta, joten myös verotusta siirretään kunnilta valtiolle.

Kuntien kunnallisveroprosentit laskevat siis 12,64 prosenttiyksiköllä. Jos kunnallisveroprosentti on aiemmin ollut 20, ensi vuonna se laskee 7,36 prosenttiin.

Tavoitteena on, ettei veronmaksajien verotus keskimäärin kiristyisi sote-uudistuksen johdosta.

Valtion tulovero on progressiivinen vero, eli sitä maksetaan tulojen mukaan. Kunnallisvero taas on luonteeltaan tasavero, mutta sekin on vähennysten vuoksi tosiasiallisesti progressiivinen. Esimerkiksi tämän eroavaisuuden takia verotukseen tulee joillekin joitakin muutoksia.

2. Kiristyvätkö verot sote-uudistuksen takia – ja jos, niin kenen?

Osalla ansiotuloverotus hieman kevenee, osalla hieman kiristyy. Kenenkään ansiotuloverotus ei kuitenkaan kiristy tämän muutoksen takia yli 0,2 prosenttiyksikköä.

Joillakin verotus kiristyy, mutta keskimäärin enintään 0,2 prosenttiyksikköä. Joillakin – esimerkiksi reilut 30 000 euroa vuodessa eläketuloja saavilla – ansiotuloverotus taas kevenee, jopa 1,5 prosenttiyksikköä.

Verotuksessa on paljon vähennyksiä ja poikkeuksia, joiden vuoksi sote-uudistuksen mukanaan tuomaa veromuutosta ei pystytä tekemään niin, ettei se näkyisi jonkun kukkarossa. Tavoite on, ettei kenenkään verotus kiristy tai kevenny liikaa.

Jotta kenenkään verotus ei kiristyisi enempää kuin 0,2 prosenttiyksikköä, valtion ansiotuloverotusta kevennetään ensi vuodeksi noin 300 miljoonalla eurolla.

Kjellberg sanoo, että kiristykset ja kevennykset osuvat joihinkin tuloluokkiin hieman sattumanvaraisesti.

Esimerkiksi noin 40 000 euroa vuodessa tienaavan palkansaajan ansiotuloverotus kevenee noin 0,4 prosenttiyksikköä, eli noin 160 euroa vuodessa.

20 000 euroa vuodessa tienaavan palkansaajan ansiotuloverotus taas kiristyy noin 0,04 prosenttiyksikköä, mikä on noin kahdeksan euroa.

100 000 euroa vuodessa tienaavalla palkansaajalla verotus kiristyy noin 0,08 prosenttiyksikköä, eli noin 80 euroa.

Verokorteissa veroprosentti määräytyy kuitenkin puolen prosentin tarkkuudella, joten nämä kevennykset ja kiristykset eivät välttämättä näy siinä, kuinka paljon veroja pidätetään.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 27.9.2022 klo 23 asti.

Lisää rahaa hyvinvointialueille? Katso A-Studio