Energian hinta muuttaa asuntokauppaa: Vantaalla on myynnissä paritalon puolikas, jonka ostajalle luvataan kahden vuoden sähköt kaupan päälle

Ylempi kiinteistönvälittäjä Tomi Kahila myy paritaloa Vantaan Ilolassa. Ensimmäiset näytöt on jo sovittu.

Kiinteistönvälittäjien mukaan varsinkin vanhempien sähkölämmitteisten talojen kysyntä on selvästi laskenut kesän jälkeen, vaikka pääkaupunkiseudulla on edelleen kova kysyntä perheasunnoista.

Vantaan Ilolassa on myynnissä sähkölämmitteinen paritalon puolikas, jonka ostajalle luvataan kaupan päälle kahden vuoden sähköt. Kyse on kokeilusta.

Asuntoa myyvän Crapen ylemmän kiinteistönvälittäjän Tomi Kahilan mukaan on kiinnostavaa nähdä, onko tällaisella tarjouksella vaikutusta ostohalukkuuteen. Myytävän paritalon omistaa kiinteistöalan yritys, jonka kanssa Kahila mietti, miten sähkölämmitteisten asuntojen myyntiä voisi vauhdittaa.

– Halutaan poistaa yksi ostamisen este, kun ostajan ei tarvitse jännittää, miten sähkön hinta kehittyy tulevana talvena ja ensi vuonna, kertoo Kahila.

Sähkön hinta (siirryt toiseen palveluun) oli perjantai-iltapäivänä yli 30 senttiä kilowattitunnilta. Sillä hinnalla vantaalaisen paritalon puolikkaan lämmitys- ja käyttösähkö maksaisi noin 7 000–8 000 euroa vuodessa. Reilun 120-neliöisen paritaloasunnon myyntihinta on 369 000 euroa.

Pääkaupunkiseudulla toimivalla kiinteistövälittäjä Crapella on Vantaalla parhaillaan myynnissä kaiken kaikkiaan toistakymmentä kohdetta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun he markkinoivat asuntoja ilmaisella sähköllä.

Yrityksellä on saman kadun varrella myynnissä myös kolme uudiskohdetta, joihin luvataan 10 000 kilowattituntia ilmaista sähköä. Määrää voi verrata siihen, että omakotitalon vuosikulutus liikkuu keskimäärin noin 20 000 kilowattitunnin tuntumassa.

Jouluksi valmistuvan reilun 90-neliöisen paritaloasunnon hintapyyntö on lähes 400 000 euroa. Siihen luvataan kaupan päälle sähköä 10 000 kilowattituntia. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

20 vuotta asuntoja myynyt Tomi Kahila sanoo, että hänen urallaan ei ole koskaan aiemmin ollut tilannetta, että olisi näytöillä näin paljon puhuttu lämmitysmuodoista. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Ilmalämpöpumppujen ja takkojen vaikutusta sähkölaskuun mietitään tarkkaan

Energian korkea hinta on nyt puheenaihe kaikilla näytöillä, kertoo OP Koti Uusimaan toimitusjohtaja Kirsi Tenhunen.

– Välittäjän täytyy olla valmistautunut keskustelemaan asunnon lämmityksen kulutuslukemista. Nyt ostajat haluavat nähdä faktoja pitkältä ajalta, mitä ei aiemmin ollut, Tenhunen kuvaa muutosta.

Jos talossa on varaava takka tai ilmalämpöpumppu, niiden vaikutusta sähkölaskuun mietitään tarkkaan näytöillä.

Kiinteistömaailma Vantaa Vernissan yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Taneli Kokkila on toiminut kymmenen vuotta alalla. Hänkin sanoo, että energiakriisi – kuten hän sitä nimittää – näkyy selvästi näytöillä.

Kiinteistömaailma on iso toimija pääkaupunkiseudulla. Yrityksellä on pelkästään Vantaalla myynnissä yli 300 kohdetta. OP Kodilla on jutun tekohetkellä myynnissä 67 kohdetta Vantaalla.

Vielä keväällä ihmiset eivät Kokkilan mukaan näytöillä kiinnittäneet kovinkaan paljoa huomiota siihen, onko omakotitalossa tai rivitalossa sähkölämmitys. Kesästä alkaen asunnonostajat ovat kysyneet lämmitysmuodosta.

– 90 prosenttia asiakkaista ottaa nyt esiin lämmitysmuodon, mikä se on. Asiakkaat ovat nyt hyvin valveutuneita, kertoo itsekin näyttöjä pitävä Kokkila.

Vielä viime vuonna oli todellinen kauppabuumi omakotitaloissa ja rivitaloissa: ne vietiin käsistä. Nyt tämä on välittäjien mukaan loppu.

Vanhempien sähköllä lämpiävien talojen hinnat ovat laskussa

Välittäjien mukaan varsinkin vanhempien sähkölämmitteisten talojen kysyntä on selvästi laskenut kesän jälkeen, vaikka pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä perheasunnoista. Se tarkoittaa vähemmän yhteydenottoja ja ihmisiä näytöillä, kertoo OP Kodin toimitusjohtaja Tenhunen.

Kiinteistömaailman Kokkilan mukaan erityisesti ennen vuotta 2000 rakennettujen suorasähköllä lämpiävien talojen myynti on vaikeampaa kuin aiemmin. OP Kodin Tenhunen on samaa mieltä.

– Hinnoittelun pitää olla todella kohdallaan, jos haluaa saada kaupaksi vanhemman sähkölämmitteisen omakotitalon.

Crapen Kahila vahvistaa saman: vanhempien sähköllä lämpiävien kiinteistöjen hinnat ovat laskeneet aiemmasta.

– Vanha kaupan lainalaisuus pätee nyt vanhempiin sähkölämmitteisiin kiinteistöihin. Hinta muodostuu kysynnän kautta.

Uudemmat sähkölämmitteiset omakoti- ja paritalot käyvät pääkaupunkiseudulla silti edelleen kaupaksi.

– Jos on uudehko sähkölämmitteinen talo halutulla paikalla, se menee kyllä kaupaksi, mutta ihmiset miettivät tarkkaan, kestääkö heidän taloutensa korkeaa sähkön hintaa, kertoo OP Kodin Tenhunen.

Sen sijaan maalämpö on kiinteistönvälittäjien mukaan nyt myyntivaltti.

Jo ennen energiakriisiä arvostettiin paljon ekologisia lämmitysvaihtoehtoja, mutta vain valveutuneimmat asiakkaat ottivat sen puheeksi, kertoo Kiinteistömaailman Kokkila. Nyt asunnon ostajat ovat ihan eri tavalla perehtyneet lämmitysvaihtoehtoihin.

– Käytännössä joka näytöllä puhutaan asiakkaiden kanssa maailman nykytilanteesta. Ostajat ovat erityisen tarkkana, Kokkila toteaa.

Ilmastonmuutoksen näkökulmasta tämä on hyvä asia. Kirsi Tenhunen sanoo, että opimme kriiseissä asioita itsestämme.

– Joudumme miettimään, onko 19 astetta kodin lämpönä ok tai tarvitseeko saunassa käydä päivittäin. Jokainen joutuu punnitsemaan omia valintojaan, Tenhunen summaa.

