Brittihovin suosio nuorten parissa laskee jyrkästi – se saattaa syöstä kuninkaan vallasta aikana Charles III:n jälkeen

Tasavallan kannattajat Britanniassa laskevat nuorten varaan. Nuorison mielestä etuoikeutettu hovi on menneisyyttä. Tutkijan mukaan skandaalit eivät vielä monarkiaa horjuta.

Kuningatar Elisabet II:n kuolemaan päättyi pitkä valtakausi.

Valtaosa briteistä on sitä mieltä, että kuningatar hoiti tehtävänsä moitteetta.

Tosiasia kuitenkin on, että Elisabet II vei mennessään myös ison osan koko kuningashuoneen suosiosta. Charles III nousi valtaan äitinsä varjosta. Nyt hänen täytyy omin toimin vakiinnuttaa asemansa lähes tuhatvuotisessa instituutiossa.

Charles III ei yllä äitinsä suosioon

Ipsos-tutkimuslaitoksen viime keväänä tekemässä kyselytutkimuksessa lähes puolet kansasta piti kuningatarta suosituimpana hovin jäsenenä. Charlesin kohdalla näin ajattelee vain 14 prosenttia briteistä.

Näihin numeroihin laittaa toivonsa myös uutistoimisto Reutersin haastattelema Republic -järjestön johtaja Graham Smith. Järjestö ajaa Britanniasta tasavaltaa.

– Kuningatar ja monarkia ovat olleet monelle kansalaiselle synonyymeja. Charlesia voi kritisoida ja haastaa. Yleinen mielipide voi muuttua, Graham Smith arvelee.

Charlesilla riittää kansan suosiossa kurottavaa, sillä kuningashuone on ryvettynyt skandaaleissa. Erityisesti prinssi Andrew’n yhdistäminen alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön on tahrannut hovia, jonka henkilösuhteet ovat osin hyvin tulehtuneet.

Monarkia on vastoin ajan henkeä

Vallanvaihto on herätellyt Britanniassa keskustelua siitä, joko monarkian aika on ohi.

– Monarkia on suuresti vastoin ajan henkeä. Lisäksi kuningashuoneen henkilöihin liitetyt skandaalit ovat nuorten silmissä ristiriidassa Black Lives Matter- ja Me Too -liikkeiden kaltaisten ilmiöiden kanssa, Graham Smith sanoo.

Ipsoksen tutkimusten mukaan valtaosa briteistä arvelee, että monarkia on muuttumaton vielä kymmenen vuoden päästä. Muutoksia britit odottavat 50-100 vuoden aikajänteellä.

Koska kuningashuoneen jäsenet vaikuttavat olevan pitkäikäisiä, voisi tasavallan aika koittaa jo Charles III:n seuraajan aikana.

Hymyilyt ja kättelyt jatkuvat

Birmingham Cityn yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan professori Kehinde Andrews on ehdottomasti sitä mieltä, että lähes pelkästään valkoihoisista eliittiin kuuluvista henkilöistä koostuvalla kuningasperheellä ei ole paikkaa yhdenvertaisessa demokratiassa.

Uutistoimisto Reutersin haastattelu tehtiin kaksi päivää ennen Elisabetin kuolemaa.

– Kuningatar kulkee hansikkaat kädessään ympäriinsä, eikä siten koskaan kosketa kansaa. Lisäksi hän kantaa Intiasta tuotuja koruja.

Professori Kehinde Andrews viittaa siihen, että iso osa muun muassa kuningashuoneen kruunujen ja tiarojen jalokivistä on ryöstetty Intiasta sen oltua Britannian siirtomaa.

Juuri kuningashuoneen kolonialistinen menneisyys on ollut viime päivien keskustelussa yksi keskeinen kriittinen näkökulma monarkiaan. Erityisesti se on noussut esiin useissa Kansainyhteisön maissa, joissa on halua muuttua tässä saumassa tasavallaksi.

Kehinde Andrewsin mielestä kuningattaren suosio lepää paljolti “eikö hän olekin ollut mahtava” -lausahdusten varassa.

– Hän ei ole keikuttanut venettä, mutta ei ole toisaalta tehnyt tai sanonut mitään kiinnostavaa. Hän on tullut esiin kuninkaallisine valtaoikeuksineen, hymyillyt ja kätellyt.

Professori Kehinde Andrews sanoo, että Charles jatkaa samaa rataa ja hänen seuraajansa jatkaa samaa rataa.

– Instituutio on hyvin vankka.

Voit keskustella aiheesat 18.9. klo 23 asti.