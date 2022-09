Mies otti käyttöön Aurajoesta löydetyn polkupyörän, tuloksena syyte varkaudesta ja kavalluksesta – ero varastetun ja hylätyn pyörän välillä on pieni

Varminta on aina ottaa yhteys poliisiin, joka tarkistaa pyörän runkomerkinnät.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on käsitelty erikoista tapausta, jossa polkupyörän Aurajoesta löytänyt mies joutui syytteeseen varkaudesta ja kavalluksesta.

Turkulainen mies kertoi löytäneensä hylätyn näköisen polkupyörän Aurajoesta. Hän nosti sen maalle ja parin päivän jälkeen, kun pyörä ei ole kenelläkään kelvannut, vei sen kotiinsa. Pyörä kunnostettiin ja nostettiin miehen omistaman liikkeen seinälle koristeeksi.

Liikkeestä tehdyssä lehtijutussa näkyvä pyörä kiinnitti pyörän alkuperäisen omistajan huomion. Poliisi kävi hakemassa pyörän pois ja poliisia auliisti auttanut liikkeenomistaja sai syytteen varkaudesta ja kavalluksesta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteet.

Ensin varkaudesta, koska pyörän löytäjä ei piilotellut pyörää ja auttoi poliisia. Miehen ja tämän puolison kertomukset pyörän löytymisestä täsmäsivät. Pyörä palautettiin alkuperäiselle omistajalleen, joka etsi pyöräänsä sen katoamisen jälkeen muun muassa jakamalla kaikkiin heidän asunto-osaketaloyhtiönsä asuntoihin kuvallisen ilmoituksen polkupyörän katoamisesta. Pyörän omistaja ja löytäjä asuvat samassa talossa.

Kavallukseenkaan eivät todisteet riitä.

– Käräjäoikeudella ei ole syytä epäillä, että vastaajat olisivat pyrkineet salaamaan sanotun löytötavaran olemisen heidän hallussaan, mitä vastaan puhuu myös kirjallisena todisteena esitetty lehtiartikkeli, jossa se on selvästi nähtävissä. Vastaajilta olisi kuitenkin tullut kohtuudella edellyttää pyrkimystä selvittää löytötavaran omistaja heti löytöhetken jälkeen esimerkiksi ilmoittamalla löydöstä ja selvästi havaittavissa oleva runkonumero poliisille omistajan selvittämiseksi, kirjoittaa käräjäoikeus tuomiossa.

Vähäarvoisesta löytötavarasta ilmoittamatta jättäminen ei ole rangaistavaa.

Pyörän arvo vaikea mitata

Turun löytötavaratoimistosta toimistosihteeri Samu Laaksonen kehottaa aina ottamaan yhteyttä poliisiin, kun löytää pyörän. Sen kunnosta huolimatta.

– Lain mukaan vähäarvoinen löytötavara on alle 20 euron arvoinen, eikä sitä tarvitse ilmoittaa löytötavarana. Pyörän arvoa voi olla vaikea arvioida. Varminta on aina ottaa yhteyttä poliisiin, varsinkin jos runkonumero on havaittavissa.

Kauan kateissa olleen ja huonokuntoisenkin pyörän omistaja haluaa tietää, mitä pyörälle lopulta tapahtui.

