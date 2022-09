Pelottomista Venäjä-lausunnoista tunnettu Mika Aaltola on tuore isä, joka pelkää arjen särkymistä: “Jokaisen ihmisen lohtu on lähimmäiset”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on totuttu viime aikoina näkemään mediassa pelottomien Venäjä-lausuntojen takana.

– Täytyy luoda mielikuvia, jotka pitävät suomalaiset strategisesti päättäväisinä, rohkeina, jotta uskalletaan tehdä asioita niin oikein kuin on mahdollista, Aaltola sanoo Sean Ricksille Ylen Perjantai-ohjelmassa.

Aaltola nähdään tänään perjantaina 16. syyskuuta Ricksin vieraana klo 21.05 Yle TV1:llä ja Areenassa. Ohjelman aiheena on pelkojen kanssa eläminen.

Pelkojen kanssa selviämiseen Aaltolalta löytyy heti selkeä neuvo – tosin sellainen, jota on usein vaikeaa hänen itsensäkään noudattaa.

– Keskeisintä olisi ankkuroida itsensä arkeen. Olen usein omissa ajatuksissani. Pitää keskittyä siihen, että huomaa, ketkä ympärillä on, se on keskeistä elämässä.

Lohduton diagnoosi lääkärin välttelyn jälkeen

Aaltola kertoo pelkojen värittämästä “jästipäisyydestään”: hän vältteli lääkäriin menoa, vaikka oireet olivat jatkuneet vuosia.

Lopulta häneltä löytyi nenä- ja otsaontelon kasvain. Todennäköisyys kuolla leikkauspöydälle oli pysäyttävä, peräti 80 prosenttia.

Nuorempana Mika Aaltola oli hyvin ujo mies, joka punasteli naisten tullessa juttelemaan. Siitä hän on vuosien saatossa vaivihkaa päässyt eroon. "Pelkoja kannattaa käsitellä ja päästää lokeroistaan", Aaltola sanoo Sean Ricksille. Kuva: Roope Kariniemi / Yle

– Pelkäsin aika paljon. Ensimmäinen reaktio oli, että tässä mennään, Aaltola sanoo Sean Ricksille.

– Muutama päivä kului, ja mieli sopeutui. Myös lohduton diagnoosi saattaa tuottaa selkeyttä. Epämääräisiin oireisiin, jotka olivat jatkuneet jo hyvin pitkään, tuli jokin mieli. Asiat pitää ja kannattaa aina selvittää, Aaltola vetoaa.

“Sota on aina mahdollisuus”

Nykyään Aaltolan pelot liittyvät perheeseen ja arkeen. Hänestä tuli keväällä isä, mikä ymmärrettävästi nostaa mieleen aivan uudenlaisia pelkoja.

– Pelkään arjen särkymistä. Arki on se paikka, jossa elämme. Jos tulee ongelmia, omia sairauksia tai odottamattomia asioita läheisille, Aaltola listaa.

Aaltola kehottaa kaikkia keskittymään omiin arjen asioihinsa. Sodan uhkaa ei kannata liikaa pyöritellä mielessään.

– Sota on aina mahdollisuus. Ukraina näytti, että oli naiivia ajatella, että voisimme elää siinä toivossa, että sota saataisiin pois maailmasta. Me näemme Putineita, me näemme suurvaltoja toimimassa hyvin isokätisesti, ei se mihinkään häviä.

– Keskeistä on turvata Suomea ja itseä ja omaa arkea. Jokaisen ihmisen lohtu on lähimmäiset, joille saa vuodattaa sydämestään niitä asioita mitä siellä on.

Presidenttiehdokkaaksi?

Aaltola ei ota kantaa siihen, aikooko hän edetä hämmästyttävän kannatuksensa saattelemana presidenttiehdokkaaksi.

– Presidentti Mauno Koivisto sanoi aikanaan, että jos Suomessa nostaa päänsä muiden hartioiden yläpuolelle, sen menettää helposti. Elämässä pitää olla kunnioitusta tiettyjä lainalaisuuksia kohtaan. Suosittelen myös sitä, ettei toivoa viedä ihmisiltä, Aaltola toteaa.

– Sehän on mahdoton tehtävä minulle päästä Suomen presidentiksi ja varmasti kerron, jos kampanja alkaa ja päätän siihen hulluuteen ryhtyä, hän jatkaa.

