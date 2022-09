Yllättäen katkennut auton jakohihna aiheutti muuttofirman autoon tuhansien eurojen remontin – korjaamoyrittäjä: "Kyllä tähän joku ratkaisu pitäisi löytyä"

Autojen jakopäästä löydetty punainen pöly on ihmetyttänyt ja kielinyt varsinkin jakopään ongelmista. Nyt on varmistunut, että se on auton osista hioutunutta, ruostunutta metallipölyä.

Suunniteltua aikaisemmin tehdyt auton jakohihnan vaihdot ovat Pekka Pennaselle kovin tuttua arkea. Muuttopalveluyritys Niemen Oulun aluepäällikkönä työskentelevä Pennanen hoksaa viedä autoja jakopään huoltoon, vaikka huoltovälin kilometrit eivät olisi lähelläkään täynnä.

– Minulla on aika tuore kokemus meidän yrityksen auton rikkoutumisesta. Ennalta varoittamatta autosta katkesi jakopään hihna ja siitä aiheutui useiden tuhansien eurojen vahingot, hän sanoo.

Pennasen mukaan hihnan olisi pitänyt kestää vielä useita kymmeniä tuhansia kilometrejä. Vuosimäärä tuli täyteen, mutta kilometrit olivat reilusti alle.

Pekka Pennasen edustaman muuttofirman autoon piti tehdä äskettäin tuhansien eurojen remontti äkisti katkenneen jakohihnan vuoksi. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Autoista löytyvä punainen pöly on tuttu näky korjaamoilla. Pölyä pidettiin pitkään ongelman aiheuttajana, mutta nyt on varmistunut, että pöly onkin seuraus, ei syy. Tiestä irtoava oktomurske eli ferrokromikuona hioo ja kuluttaa autoja nimenomaan Oulun alueella.

Ylimääräisiä huoltoja ei korvaa kukaan

Mystinen jakohihnaongelma on puhuttanut autoilijoita Oulun seudulla laajasti. Kokemuksia jakohihnojen hajoamisesta on jaettu myös jo vuosien ajan myös esimerkiksi nettifoorumeilla (siirryt toiseen palveluun).

Alppilan autokorjaamon yrittäjä Markku Raitio alkoi kiinnittää huomiota punaiseen pölyyn 2000-luvun vaihteesta asti.

– Jokaisessa huollossa on syytä raottaa jakokoteloa ja katsoa, että missä kunnossa se siellä on, ja sitten olla asiakkaaseen yhteydessä, että mitä tehdään, Raitio sanoo.

Punertavaa pölyä pidettiin aiemmin nopean kulumisen aiheuttajana, mutta nyt on selvinnyt, että pöly on auton osista hioutunutta ja ruostunutta metallia. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Yrittäjän mukaan suurinta osaa asiakkaista suututtaa se, että remmin vaihtoväliä pitää lyhentää, ja siten syntyy ylimääräisiä kustannuksia.

Myös Autokorjaamo Nikusen yrittäjä Juha Nikunen tunnistaa ilmiön.

– Autot, jotka liikkuvat Oulun talousalueella, niiden hihnojen kuluminen on merkittävästi voimakkaampaa mitä se on Oulun ulkopuolella. Vaihtoväli on hyvinkin puolittunut monilla merkeillä. Myös sitä lyhyempiä vaihtovälejä on, Nikunen sanoo.

Eikä vaihtotarve rajoitu pelkkään remmiin. Raition mukaan usein remontissa vaihdetaan muitakin osia, jotta työlle pystyy antamaan takuun, että kaikki toimii asennuksen jälkeen. Kustannus on tyypillisesti 500–1000 euroa auton merkistä riippuen.

Jos hihna katkeaa kesken ajon, nousevat kustannukset moninkertaisiksi.

– Monesti se on sitten moottoririkko, ja puhutaan kalliimmasta korjauksesta. Huonoimmassa tapauksessa koko moottori menee uusiksi, ja se on vähintään 10 000 euroa, Raitio sanoo.

Tätä ei kuluttajalle korvaa kukaan.

Moottoririkkojakin on osunut pian 30 vuotta yrittäjänä toimineen Raition kohdalle useampia.

– Se on ollut pitkä ongelma vuosien varrella. Kyllä tähän joku ratkaisu pitäisi löytyä.

Ongelma matkusti laivalla Vaasaan

Hihnavalmistaja Gatesin aluejohtaja Jarkko Lehtinen ei tiedä, että vastaavaa ongelmaa olisi missään muualla maailmalla kuin Suomessa.

Vastaavanlaista kulumista voisi olla tunnistettavissa vain suljetuissa kaivosolosuhteissa käytettävissä ajoneuvoissa, mutta niissä hihnojen ja suodattimien vaihtoväli on olosuhteista johtuen suunniteltu totuttua lyhyemmäksi.

Oktomurskeen roolia liian nopeasti kuluvien jakohihnojen kohdalla Lehtinen pitää loogisena.

– Ongelmat alkoivat, kun asfaltissa käytettiin oktomursketta. Alueena oli ensin Oulun seutu, ja kun sitä samaa oktomursketta vietiin pari laivalastillista Vaasaan, alkoi Vaasasta kuulua samanlaisia ongelmia.

Gates on tutkinut yhdessä autovalmistajan kanssa myös jakohihnan kotelon tiivistämistä ratkaisuna ongelmaan. Siitä kuitenkin seuraa muita ongelmia.

Valmistajalle on tullut hihnoista jokunen takuureklamaatio, mutta ne on hylätty.

– Ollaan me hyödytty tästä tilanteesta. Mutta toisin päin – emmehän me halua, että meidän asiakkailla, loppuautoilijoilla, on ongelmia Oulussa enemmän. On hyvä, että siihen löytyy nyt ratkaisu ja päästään siitä ongelmasta eroon, Lehtinen sanoo.

Nyt meillä on ihan selkeä tieto siitä, mikä tämän aiheuttaa, ja nyt on seuraavat askeleet helppo miettiä, että kenen on vastuu. Jouko Sohlberg

Ajoneuvojen sekä niiden varaosien laatu on tutkimuksessa todettu hyväksi. Nyt tiet on saatava sellaiseen kuntoon, että niillä pystytään ajamaan ilman että autot vaurioituvat. Tätä mieltä on Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

– Nyt meillä on ihan selkeä tieto siitä, mikä tämän aiheuttaa, ja nyt on seuraavat askeleet helppo miettiä, että kenen on vastuu, Sohlberg sanoo.

Korjaaviin toimenpiteisiin on Sohlbergin mukaan ryhdyttävä välittömästi, jotta oktomurske saadaan poistettua tiestöstä eivätkä ajoneuvot vaurioituisi enää tämän enempää. Jos oktomursketta ei tiestöstä poisteta, asiaa voi katsoa tuottamuksellisena. Tämä on lainoppineiden keskusteltavia asioita.

Ratkaisua toivoo myös autoja toistuvasti huollattava Pekka Pennanen.

– Yhteiskunta ja tien ylläpitäjä joutuu miettimään mihin varat tällä hetkellä pystyy käyttämään. Toivoisin silti että Oulun alueella panostettaisiin siihen, että teiden pintoja vaihdettaisiin ja ongelma pikkuhiljaa poistuisi.

