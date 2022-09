Suomalaisyritys rakennuttaa Euroopan merille rahtilaivan, joka kulkee ammoniakilla

Ammoniakki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ainetta on tarkoitus valmistaa Naantalissa.

Green North Energy, turkulainen merikuljetusyritys Meriaura ja Wärtsilä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtialuksen rakentamisesta.

Meriaura tilaa Wärtsilän modulaarisilla monipolttoainepääkoneilla varustetun aluksen ja operoi sitä, kun taas Green North Energy toimittaa uusiutuvalla sähköllä tuotetun vihreän ammoniakin sen polttoaineeksi, kertoo insinööritoimisto Elomatic tiedotteessaan.

Green North Energy on Elomaticin tytäryhtiö. Yritys on varannut Naantalista tontin mahdollista tuotantolaitosta varten.

Aluksen toimitus on suunniteltu vuodelle 2024 ja ammoniakilla liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

– Alus rakennetaan aikatauluista johtuen todennäköisesti muualla Euroopassa kuin Suomessa, sanoo Meriauran hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Mälkiän mukaan alus on ensimmäinen ammoniakilla kulkeva rahtilaiva.

Rakennettava demoalus tulee liikennöimään Euroopassa yhdessä Meriauran kansilastialusten kanssa ja sen voimanlähteenä voidaan ammoniakin lisäksi käyttää bioöljyä tai dieseliä.

Vihreällä ammoniakilla on Elomaticin mukaan merkittävä rooli merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, koska alan energiantarpeita ei pystytä kattamaan akkuteknologialla. Vetyyn verrattuna ammoniakki on helpommin varastoitavaa ja kuljetettavaa, ja logistinen verkosto on sille jo olemassa, kertoo Elomatic.

Projekti on jatkoa Green North Energyn emoyhtiön Elomaticin ja Meriauran aluskehitysyhteistyölle, joka aloitettiin Saimaan liikenteen uudistamiseksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan siirsi hankkeen kuitenkin Saimaalta merelle.