Uutisluotsin ilmestyminen jatkuu sittenkin – uusi kustantaja: "Viime kädessä kyse on paikallisuudesta"

Paikallislehti Uutisluotsin ilmestyminen jatkuu lokakuussa. Lalli Oy on ostanut lehden julkaisuoikeudet.

Uutisluotsin päätoimittaja ja silloinen kustantaja Annina Ruokoski kertoi aiemmin syyskuussa, että lehden julkaiseminen päättyy, ellei sille löydy pikaisesti uutta kustantajaa. Päätöksen taustalla oli kustannusten nousu ja ilmoitusmyynnin raju väheneminen.

Tähän saakka Lalli Oy on kustantanut kaupunkilehti Satakunnan Viikkoa, Satakunnan Yrittäjät -lehteä ja paikallislehti Ulvilan Seutua.

– Uutisluotsi on hyvä paikallislehti. Lehti sopii meidän pirtaamme. Viime kädessä kyse on paikallisuudesta. Lalli Oy on paikallinen mediatalo, kannamme osaltamme vastuuta alueen elinvoimasta. Tämä on sellainen teko, toimitusjohtaja ja päätoimittaja Kim Huovinlahti toteaa Lalli Oy:n tiedotteessa.

Huovinlahden mukaan Uutisluotsi vahvistaa hyvin Lalli Oy:n asemaa Satakunnan mediakentässä.

Uutisluotsia tehdään jatkossakin Noormarkun toimituksessa ja Ruokoski jatkaa päätoimittajana. Hän on lehden jatkosta huojentunut.

– Uudella kustantajalla on entistä laajemmat hartiat, joten aikaa jää enemmän sisällöntuotantoon. Uutisluotsi jatkaa edelleen tutulla paikallisella ja läheisellä linjalla.