Savonlinnan Oopperajuhlien tuore johtaja Ville Matvejeff: "Ooppera on koko kansan huvia"

Ville Matvejeffin titteli on jatkossakin Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellinen johtaja, mutta jatkossa hänellä on kokonaisvastuu heinäkuisesta festivaalista. Arkistokuva.

Oopperalla on elitistinen leima, mutta Savonlinnan Oopperajuhlien johtajana juuri aloittaneen Ville Matvejeffin mukaan tavalliset kotitaloudet ovat heinäkuisen festivaalin yleisin asiakasryhmä. Yritysasiakkaiden osuus on vuosikymmenten aikana pienentynyt, ja 60 000 oopperajuhlavieraan joukossa on monenlaisia ihmisiä.

– Kun perus asiakastamme katsoo, ooppera on koko kansan huvia.

Matvejeff toivoisi elitismin sanana kaikuvan myös positiivisia mielleyhtymiä laadukkuuden kautta. Hän vertaa oopperaa huippu-urheiluun.

– Pyrkimys on päästä korkeimpaan mahdolliseen laatuun.

Taiteellinen johtaja, kapellimestari Ville Matvejeff pitää Oopperajuhlien jatkuvuuden turvaamista tärkeänä tehtävänä.

– Pandemian ja sodan epävarman tilanteen myötä ihmisten käyttäytyminen on muuttunut, ja ostopäätöksiä tehdään myöhemmin.

Lipputuloista riippuvaisen festivaalin on ratkottava, miten ihmiset saadaan tekemään päätös oopperalipun ostosta hyvissä ajoin.

Matvejeff kertoo Oopperajuhlien uudistaneen strategiaansa koko pandemian ajan. Oopperajuhlat tiedotti keskiviikkona vuodesta 2012 festivaalijohtajana toimineen Jan Strandholmin jättävän tehtävänsä.

Tästä eteenpäin festivaalia johtavat kokonaisvastuussa oleva taiteellinen johtaja Matvejeff, talousjohtaja Tarja Halonen sekä kaupallinen johtaja, jonka rekrytointi on vielä kesken.

– Kiinnostusta on ollut paljon, ja olemme tehneet rekrytointia hiljaisena hakuna. Pääsemme varmaankin kertomaan pian tarkempia uutisia, Matvejeff sanoo.