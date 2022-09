Helsingin prostituution historiasta väitöskirjan kirjoittaneen sosiaalihistorian professori Antti Häkkisen mukaan suomalaiselle itsenäisyyden ajan prostituutiolle on ollut tyypillistä, että naiset ovat toimineet yksin. Jos parittajia on ollut, he ovat toimineet niin salassa, että eivät ole jääneet kiinni.