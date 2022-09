Kunnat ovat ongelmissa mahtipontisten tilojensa kanssa – Suonenjoella kaupungintalo puretaan maan tasalle vuosien väännön jälkeen

Suonenjoella tehdään parhaillaan vielä toistaiseksi melko harvinaista purku-urakkaa. Kaupungintalo katoaa katukuvasta muutaman viikon aikana.

Suonenjoen kaupungintalo rakennettiin vuonna 1971, jolloin kunta oli vielä kauppala. Tuolloin menossa oli kunnantalojen rakennusbuumi, joka huipentui seuraavalla vuosikymmenellä.

Kunnantalot ympäri Suomea ovat tulossa käyttöikänsä puolesta tiensä päähän, joten Suonenjoen kaltaiseen ratkaisuun päädytään todennäköisesti usealla paikkakunnalla.

– Moni rakennus tulee teknisen käyttöikänsä päähän esimerkiksi rakenteiden ja talotekniikan osalta, vaikka siihen olisi tehty peruskorjauksia, sanoo Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi.

Suonenjoen kaupunki teetti joulukortteja kaupungintalosta vuonna 1974. Kuva: Suonenjoen kaupunki

Tilanteeseen herätään yleensä sisäilmaongelmien kautta. Näin tapahtui myös Suonenjoella 2000-luvun loppupuolella. Viimeiset työntekijät lähtivät rakennuksesta vuonna 2012. Neljä vuotta myöhemmin kaupungintalo jätettiin kylmilleen odottamaan purkamista.

– Kuntotarkastusten jälkeen todettiin niin laajamittaiset vauriot, ettei rakennusta kannattanut lähteä korjaamaan, toteaa tekninen johtaja Kimmo Hälinen.

Suonenjoen kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kaupungintalon rakenteista olisi jouduttu korjaamaan kaikki ulkokuorirakenteet, lattia, seinät ja katto. Rakennuksessa oli toteutettu lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkösaneeraus vuosituhannen vaihteessa, mutta sisätilojen pintaremontti oli tekemättä ja tiloissa oli muun muassa kokolattiamattoja.

Suonenjoki löysi korvaavat tilat helposti

Suonenjoella kaupunki on löytänyt helposti korvaavia tiloja, mutta Jussi Niemi arvelee, että tulossa on muutos.

– Samaan aikaan perinteinen toimistotyö ja ylipäätään kuntapalveluiden järjestäminen ovat murroksessa, joten moni kunta pohtii millaisia toimistotiloja enää tarvitaan tulevaisuudessa, Niemi sanoo.

Suonenjoella tilojen vuokrasopimus päättyy parin vuoden kuluttua. Kimmo Hälinen arvioi, että sen jälkeen siirrytään nykyistäkin pienempiin tiloihin.

– Tällä hetkellä on varmaan liikaakin väljyyttä, kun osittainen etätyö on tullut jäädäkseen. Asiointi on meilläkin muuttunut sähköisemmäksi, Hälinen kertoo.

Toimistotuoli oli vielä keskellä purkutyömaata. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Purettavan kaupungintalon osalta mansikkakaupungissa seuraava askel on pohtia, mitä sen tilalle rakennetaan. Kun rakennus on purettu, monttu täytetään ja tiivistetään. Ihan ensimmäisenä talon paikalle tulee nurmikko.

Kaava mahdollistaa paikalle esimerkiksi kerrostalon rakentamisen. Suonenjokiset käyvät kuitenkin tällä hetkellä keskustelua torin kohtalosta. Yksi mahdollisuus on, että viereinen tori laajenee tai siirtyy kokonaan tontille.