Tehyn matkailuautot kiertävät nyt eri puolilla Suomea – irtisanoutumiseen sitoutunut sairaanhoitaja Tuija Turunen: "En näe muuta vaihtoehtoa"

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Atte Tahvola on vakuuttunut siitä, että työntekijöiden työpaikat säilyvät mahdollisessa joukkoirtisanoutumistilanteessa.

Tehyn matkailuautot kiertävät eri puolilla Suomea yliopistollisten sairaaloiden edustoilla. Kahvittelun ja juttelemisen ohessa on tehyläisille tarjottu mahdollisuus "käyttää kynää ja paperia".

Irtisanoutumisautoja on nähty Turussa TYKSin edustalla ja Oulussa OYSin edustalla. Tiistaina Tehyn auto saapui Tampereelle TAYSin edustalle ja torstaiaamuna se pysäköitiin Helsingissä Meilahden sairaala-alueelle.

Tehyn luottamusmiehet Tuukka Harring, Terhi Tuominen-Seittonen ja oikealla tutkimushoitaja Katja Suominen irtisanoutumisbussissa Meilahden sairaala-alueella. Kuva: Toni Määttä / Yle

Liitto pyytää hoitajia paikalle kirjoittamaan nimensä paperiin, jossa työntekijä sitoutuu irtisanoutumaan osana ammattiliittojen joukkoirtisanoutumista.

Helsingissä paperin allekirjoitti teho-osaston sairaanhoitaja Tuija Turunen.

– En näe muuta vaihtoehtoa tässä kohtaa kuin laittaa nimen paperiin ja koettaa sitä kautta jouduttaa tätä hankalaa tilannetta, hän toteaa.

Myös sairaanhoitaja Katja Pakarinen laittoi Helsingissä nimensä paperiin.

– Eihän sitä haluaisi pois jäädä, mutta ei meidän hoitajien asema ja edut parane, jos radikaaleja päätöksiä ei tehdä. Eli hyvällä mielellä olen tässä mukana, hän kertoo.

Autoilla ollut kuhinaa

TAYSin edustalla matkailuautossa päivystänyt Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Atte Tahvola kertoo, että matkailuautolla on ollut mukavasti kuhinaa. Nimiä on kertynyt paljon, mutta tarkempia määriä ei hän halua vielä paljastaa.

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Atte Tahvola. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Tähän osallistuminen on mahdollista kaikille meidän työsopimussuhteisille jäsenille Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Toivomme tietysti, että painostusvoima on riittävä ja kyllä me sen (sopimuksen) saamme.

Sairaanhoitaja Tuija Turusen mielestä sopimus pitäisi saada nyt valmiiksi ja niin, että se tyydyttää kaikkia osapuolia. Itse hän toivoo parempaa palkkaa.

– Teho-osastolla meidän palkka on työn vaativuuteen nähden aivan surkea.

Katja Pakarisen mukaan tilanne puhuttaa tällä hetkellä paljon alan työntekijöiden keskuudessa.

– Olemme työkavereiden kanssa huolissamme omasta ammatistamme ja potilaiden turvallisuudesta. Potilailta on tullut paljon tsemppiä.

Tehy vakuuttaa työpaikkojen säilyvän myös joukkoirtisanoutumisessa

Pääluottamusmies Atte Tahvolan mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri yrittää omilla puheillaan herättää kuormittuneissa työntekijöissä epävarmuutta. Hän on vakuuttunut siitä, että joukkoirtisanoutumistilanteessa kaikkien työntekijöiden työpaikat säilyvät eikä siitä päätä työnantaja.

– Siitä sovitaan sitten Helsingissä kollektiivisella päätöksellä. Tehy ei tee sellaista sopimusta, jossa kaikkia joukkoirtisanoutumiseen osallistuneita ei otettaisi takaisin, sanoo Atte Tahvola.

Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tahvolan mukaan potilasturvallisuus vaarantuu hoitajapulan vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä joka päivä. Leikkauksia joudutaan perumaan. Jatkohoidot venyvät. Potilaita on sijoitettu vääriin paikkoihin, koska hoitajia ei vastaanottavissa paikoissa ole.

Tuija Turunen luottaa siihen, että mahdollisen irtisanoutumisen jälkeen töitä löytyy – jos ei Suomesta, niin sitten ulkomailta, kuten Norjasta.

