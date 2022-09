Psykiatri Mari Hautaniemi on toiselta ammatiltaan oopperalaulaja – esityksiinsä hän kutsuu muun muassa mielenterveyskuntoutujia

Mari Hautaniemi on järjestellyt asiansa niin, että hän tekee rinnakkain psykiatrin ja oopperalaulajan töitä.

Timka Lehtikari saapuu hyvissä ajoin viettämään oopperailtaa Helsingin Kannelmäkeen. Hän on käynyt oopperassa kerran aiemmin.

– Siitä jäi tosi hyvä mieli, Lehtikari sanoo.

Kansallisoopperan reissusta on monta vuotta aikaa, mutta nyt Lehtikarille avautui taas mahdollisuus kokea oopperaa. Hän on mukana mielenterveyskuntoutujille tukipalveluja tarjoavan Helsingin Klubitalon toiminnassa. Viimeksi Klubitalon kautta avautui mahdollisuus matkata Tallinnan Fotografiska-museoon, nyt yhteistyökumppanina on Operaatio!-niminen oopperayhdistys.

Yhteistyö kulttuurilaitosten kanssa tuntuu kannattavan.

– Siitä on todellakin hyötyä meidänlaisille ihmisille. Tällainen madaltaa kynnystä tulla kulttuuririentoihin, Lehtikari toteaa.

Ooppera on Timka Lehtikarille suhteellisen vieras taiteenlaji, mutta hän suhtautuu siihen mielenkiinnolla. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kannelmäen Carmenissa loppuratkaisu tapahtuu Kotkan meripäivillä

Kun Kanneltalon aulassa odotellaan salin ovien avautumista, psykiatri Mari Hautaniemi viimeistelee takahuoneessa näyttävää meikkiä ja valmistautuu toisen ammattinsa vaativaan tehtävään. Tämä on niitä iltoja, kun Hautaniemi on oopperalaulaja. Hautaniemi tähdittää 1970-luvun lopun Suomeen sovitettua Carmen-oopperaa.

Hautaniemen tukka pysyy vakuuttavan näköisesti pystyssä. Hiuslakka tuoksuu käytävillä.

Kannelmäessä Georges Bizet'n säveltämä maailman suosituin ooppera kulkee nimellä Carmen suviyössä. Sovituksen ohjaa Juha Pikkarainen, ja orkesterin virkaa hoitaa pianisti Tiina Laitila.

Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa esitetyssä oopperasovituksessa Hautaniemen Carmen on nahkatakkinen punkkari, Antti Pakkasen Escamillosta väännetty Esko Millo rockabillytähti. Tarinassa kuljetaan juhannusjuhlien kautta Kotkan meripäiville.

– Tarina istuu ihan hyvin Suomeen. Nuorisojoukot rähinöivät keskenään. Laitonta viinaa myydään. Carmen pelkää yksin jäämistä ja tarvitsee rakkautta. Periaatteessa tarina kulkee siis samalla tavalla kuin alkuperäisessä Carmenissa.

Carmen suviyössä lauletaan Bizet'n alkuperäistä kunnioittaen ranskaksi, mutta mukana on dialogeja suomeksi. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Puoliksi psykiatri, puoliksi oopperalaulaja

Muun muassa Kellokoskella psykiatrian erikoislääkärinä työskennellyt ja Suomen kansallisoopperan kuorossa ammattilaisena laulanut Hautaniemi on sittemmin järjestellyt asiansa niin, että noin puolet työajasta kuluu psykiatrina, puolet oopperalaulajana.

– Psykiatri ja muusikko ovat ihmisille tunteiden peili. Molemmissa ammateissa ollaan tunne-elämän kanssa tekemisissä, Hautaniemi summaa.

Hautaniemen vetämä oopperayhdistys Operaatio! tarjoaa oopperataidetta matalalla kynnyksellä yleisöryhmille, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa. Juuri siksi yhdistys on tehnyt yhteistyötä Klubitalon lisäksi muun muassa Suomen Mielenterveysseuran, Helsingin kaupungin psykiatrian avohoidon, TE-toimiston ja Stadin osaamiskeskuksen kotouttamiskoulutuksen kanssa.

– Musiikilla on tutkitusti terveysvaikutuksia, ja ooppera on monille vaikeasti ylitettävän kynnyksen takana. Me tuomme sen lähelle ja tarjoamme yhteistyön kautta kutsuvieraspaikkoja.

Mari Hautaniemen vetämä Operaatio!-oopperayhdistys etsii keinoja, joilla ihmiset löytäisivät kulttuurin ja erityisesti oopperataiteen pariin. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Hautaniemi ei kirjoita musiikkireseptejä

Tällä kertaa muun muassa Klubitalon väki sai kutsuvieraslippuja maanantaina pidettyyn kenraaliharjoitukseen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n meta-analyysissa (2019) on todettu, että musiikista voi olla hyötyä monien sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Se voi myös lievittää muun muassa ahdistusta. Analysoitavana oli kolmetuhatta aiheeseen paneutunutta tutkimusta.

Musiikin terveysvaikutukset ovat siis kiistattomat, mutta mistään koko kansan sisäistämästä yleistiedosta ei ole kyse – eikä Hautaniemikään psykiatrina kirjoita musiikkireseptejä, kuten hän totesi Lääkärilehden taannoisessa haastattelussa.

Esimerkiksi masennuksesta toipumisessa tärkeintä on löytää itselle mielihyvää tuottavaa tekemistä. Sitä voidaan etsiä potilaan kanssa keskustelemalla.

Oopperalaulajana Hautaniemi on puolestaan sitä mieltä, että musiikkia kannattaa ainakin kokeilla.

– Aihetta tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän, ja musiikin terveysvaikutuksista on näyttöä. Siksi olisi todella tärkeää, ettei kulttuuri jäisi marginaaliin yhteiskunnassa, Hautaniemi toteaa.

Timka Lehtikari odotteli esityksen alkua lukemalla ohjelmalehteä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

"Ooppera ylittää odotukset"

Kanneltalon salissa on pimeää. Timka Lehtikari istuu penkillään ja selailee ohjelmalehteä. Kenraaliharjoitus alkaa.

– Odotan tosi mielenkiintoista iltaa. Kyllä se on niin, että odotukset ovat ylittyneet, kun on oltu oopperassa.

Mari Hautaniemi valaistaan salin seinustalle yleisön viereen spottivalolla. Carmen alkaa laulaa Habaneraa, ehkäpä oopperakirjallisuuden tunnetuinta aariaa.

Muokattu klo 12.20: tarkennettu jutun loppupuolella Mari Hautaniemen sitaattia sen osalta, että nimenomaan musiikin terveysvaikutuksista on näyttöä.