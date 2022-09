Pieni osa suomalaisista on valmis fyysiseen väkivaltaan omien poliittisten tavoitteidensa ajamiseksi

Kaksi prosenttia suomalaisista hyväksyy fyysisen väkivallan käyttämisen itselle tärkeiden asioiden edistämiseksi. Yhtä moni on myös valmis käyttämään fyysistä väkivaltaa omien tavoitteidensa ajamiseksi.

Asia käy ilmi E2 Tutkimuksen Miten meillä menee? – Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan -julkaisusta, jossa selvitettiin muun muassa sitä, millaisia kansalaistottelemattomuuden muotoja suomalaiset pitävät hyväksyttävinä ja mitä keinoja suomalaiset olisivat itse valmiita toteuttamaan.

Vaikka väkivaltaan valmiiden vastaajien prosenttiosuus on pieni, se on väestötasolla merkittävä, sanoo tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen.

– Pari prosenttia suomalaisista tarkoittaa sitä, että potentiaalisesti jopa 100 000 ihmistä on sitä mieltä, että fyysinen väkivalta on keino, jota voidaan itselle tärkeiden asioiden edistämiseksi hyödyntää. Sillä tavalla tämä on aika mittava asia.

Fyysistä väkivaltaa olisivat valmiita käyttämään lähes yksinomaan miehet.

Pitkänen kuitenkin huomauttaa, ettei tulos merkitse sitä, että näin suuri joukko seisoisi nyrkit taskussa valmiina toimintaan, mutta arvaamattomana aikana asia kannattaa huomioida.

– Meillä on aikamoisia yhteiskunnallisia myllerryksiä meneillään ja nyt erityisesti, kun ihmisillä alkaa mennä talous tiukalle, niin tämä on sen verran merkittävä havainto, että sen kehitystä kannattaa vähintäänkin seurata, Pitkänen toteaa.

Toisen omaisuuden tuhoamisen hyväksyy viisi prosenttia

Kolmasosa kyselytutkimukseen vastanneista olisi valmis jättämään noudattamatta epäoikeudenmukaisena pitämäänsä lakia.

Vajaa viidennes olisi valmis estämään liikenteen mielenilmauksessa ja useampi kuin joka kymmenes olisi valmis jättämään noudattamatta poliisin ohjeita osana mielenosoitusta.

Viisi prosenttia suomalaisista piti toisen ihmisen mustamaalaamista sosiaalisessa mediassa hyväksyttävänä, mikäli tämän mielipiteet olisivat vastaajan mielestä tuomittavia tai asiattomia. Yhtä moni piti toisen omaisuuden tuhoamista hyväksyttävänä.

Vasemmistoliiton kannattajat hyväksyivät erilaisia toimintatapoja ja kansalaistottelemattomuuden muotoja muita useammin.

Alle 30-vuotiaat suhtautuivat lähes kaikkiin toimintatapoihin muita useammin myönteisesti. Iän myötä toimintatapojen hyväksyntä väheni. Esimerkiksi liikenteen estämiseen mielenilmauksessa olisi valmis 33 prosenttia alle 30-vuotiaista ja vain kuusi prosenttia yli 60-vuotiaista.

– Onko niin, että nuoret ovat aina radikaaleja ja ajatukset muuttuvat iän myötä. Vai onko niin, että meillä on kasvamassa uusi sukupolvi, jolla tulee olemaan valmius erilaisiin poliittisen vaikuttamisen muotoihin myös myöhemmissä elämänvaiheissa, tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen pohtii.

Liikenteen estämisen mielenilmauksessa hyväksyy vajaa neljännes ja itse siihen olisi valmis alle viidennes suomalaisista. Kuvassa Elokapinan mielenilmaus Helsingin Mannerheimintiellä syyskuussa 2021. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Neljännes valmis osallistumaan lakeja rikkovaan toimintaan

Suomalaisista 68 prosenttia ei lähtisi lakeja rikkovaan suoraan kansalaistoimintaan missään tilanteessa.

Neljäsosa vastaajista on kuitenkin täysin tai ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että he voisivat osallistua lakeja rikkovaan suoraan toimintaan itselleen tärkeän asian vuoksi.

– On selvästi verrattain iso joukko suomalaisia, jotka kokevat, että epäviralliset vaikuttamisen väylätkin ovat ihan hyväksyttäviä silloin, kun taustalla on itselle erittäin tärkeä juttu, Pitkänen sanoo.

Kansalaistottelemattomuuteen suomalaiset olisivat valmiita muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonsuojelun puolesta sekä ihmisoikeuksien loukkausten ja demokratiaan kohdistuvien uhkien vastustamiseksi.

Taloustutkimus keräsi kyselyaineiston kesäkuussa 2022 internetpaneelilla. Kyselyyn vastasi 2 124 henkilöä, joka on edustava otos Manner-Suomen aikuisväestöstä.