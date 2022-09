MOT jäljitti suomalaisrikollisia Espanjan Aurinkorannikolle – lomaparatiisissa viihtyvät niin huumekauppiaat kuin pikkukonnatkin

Aurinkorannikko on noussut rikollisten suosimaksi kohteeksi osittain maantiedon takia. Maailman merkittävimpiin kuuluva kannabiksen tuottaja Marokko sijaitsee lyhyen matkan päässä alueesta. Algecirasin satamakaupunki on taas merkittävä Etelä-Amerikasta tulevan kokaiinin salakuljetusreitti. Lähellä sijaitseva Gibraltar on taas veroparatiisi, jonne rekisteröityjä yhtiöitä on käytetty rahanpesuun.

Kuva: Mapcreator.io