Suomesta löytyi uusi vieraskalalaji rohmutokko – haitallisen lajin leviäminen on estettävä

Rohmutokko on ahvenkala, joka kasvaa jopa 25 cm mittaiseksi.

Kala löytyi varsinaissuomalaisesta lammesta. Luonnonvarakeskuksen mukaan lajia on levitetty tahallaan.

Suomessa on tehty ensimmäinen havainto haitallisesta vieraskalalaji rohmutokosta. Kala löydettiin kesän lopulla varsinaissuomalaisesta lammesta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteen mukaan kalalaji on joutunut lampeen ihmisen levittämänä. Luke ei kerro lammen tarkempaa sijaintia levittämisriskin vuoksi.

Rohmutokko ei ole vaaraksi ihmiselle, mutta se uhkaa Suomen alkuperäistä vesilajistoa. Laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:ssa, ja sen leviäminen on estettävä. Sen maahantuonti, hallussapito ja ympäristöön päästäminen on laitonta.

Rohmutokko on kotoisin Koillis-Kiinan, Korean niemimaan pohjoisilta ja Venäjän Kaukoidän alueilta. Rohmutokko elää erityisesti pienvesissä, kuten lammissa ja järvissä. Sitä on tuotu ihmisten toimesta uusille alueille Venäjällä ja aina Keski-Eurooppaan asti. Tämän jälkeen laji on levinnyt voimakkaasti Euroopassa.

Rohmutokolla on suuri lisääntymispotentiaali ja se sietää hankalia elinolosuhteita. Se on tehokas saalistaja, joka voi olla erityisen haitallinen samassa vesistössä eläville sammakkoeläimille. Rohmutokko kilpailee elintilasta ja ravinnosta muiden kalalajien kanssa.

Aiemmat Suomea lähimmät havainnot rohmutokoista on tehty Virosta sekä Suomenlahden itäosista Venäjän puolella, kertoo Luke tiedotteessaan.

– Kartoitamme parhaillaan, millaisia jatkotoimia rohmutokkoesiintymän löytyminen aiheuttaa, sanoo kalastusbiologi Juhani Salmi Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.