"Ei oo laitonta hakee energiaa katkeruudesta" – Viikinki-elokuva kertoo Tony Halmeen matkan koulukiusatusta kansanedustajaksi ja itsetuhoon

Viikinki on dokumenttielokuva Tony Halmeesta, koulukiusatusta pojasta, joka jäi showpainihahmonsa vangiksi, eteni eduskuntaan ääniharavana ja päätti päivänsä kesken eduskuntakauden.

Viikinki on jyväskyläläislähtöisen Lauri Anssi Moilasen ja jyväskyläläisen Olli Vuokon yhdessä käsikirjoittama ja ohjaama esikoiselokuva Tony Halmeesta.

Moilanen ja Vuokko ryhtyivät viisi vuotta sitten kirjoittamaan fiktioelokuvaa populismista. Samoihin aikoihin Perussuomalaiset hajosi Jyväskylän puoluekokouksessa.

Kaksikko kirjoitti vuoden verran pitkää elokuvaa kansanmiehestä, joka pomppaa politiikan huipulle pystymetsästä. Työn aikana Tony Halmeen nimi nousi usein esille.

Moilaselle ja Vuokolle selvisi, että Halmeen värikästä ja oman käden kautta päättynyttä elämää ei ole aiemmin tallennettu elokuvaan. Niinpä tuotantoyhtiö lämpeni dokumentin tekemiselle Halmeesta.

Lauri Anssi Moilanen (vas.) ja Olli Vuokko käsikirjoittivat ja ohjasivat yhdessä Viikinki-elokuvan. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Elokuvan ensimmäisellä puoliskolla seurataan, kuinka Halme loi itsestään myyttisen, yltiömaskuliinisen showpainijahahmo Viikingin ja myös nyrkkeilijän, joka niitti mainetta sekä kehässä että julkisuudessa. Toisella puoliskolla dokumentti keskittyy seuraamaan minkälaisen jäljen Viikinki jättää Tony Halmeeseen ja Suomen poliittiseen ilmapiiriin.

Materiaalia Viikinki-elokuvaan löytyi yllin kyllin. Suureksi avuksi olivat Tony Halmeen omat elämänkertakirjat sekä lukuisat aikalaishaastattelut.

– Halmeen nuoruusvuosien ja 15 Amerikka-vuoden kartoittamisessa saatiin suuri apu Halmeen ystävältä Christer Markusasilta, Olli Vuokko kiittää.

Rankka lapsuus johti rankkaan elämään

Lapsuuden ikävyydet vaikuttavat mitä todennäköisimmin pitkälle Halmeen elämään. Isä hylkäsi perheen Tonyn ollessa puolivuotias ja äiti alkoholisoitui. 16-vuotiaana Tony muutti asumaan enonsa luokse.

Noin 24-vuotiaana Halme muutti Amerikkaan kehoa rakentamaan. Hän halusi olla suurin ja vahvin ja julisti kostavansa menestymällä.

Tony Halme nuorena. Kuva: Christer Markusas

Ylen Persona Non Grata TV-ohjelmassa vuonna 2003 Halme totesi, että kaikki mitä hänen elämässään on ollut, on näyttämisen tahto.

– Ei oo laitonta hakee energiaansa katkeruudesta, Halme julisti.

Palattuaan Amerikasta Suomeen Tony Halme keskittyi nyrkkeilyyn ja synnytti lopulta poliittisen yllätyksen. Halme aiheutti perussuomalaisten esijytkyn pääsemällä eduskuntaan ääniharavana 2003 vaaleissa.

Television vaalivalvojaislähetyksessä Halme istuu ravintolassa ja kun tulos selviää, väki repeää hurraamaan. TV-ruudussa Eva Polttila toteaa, että ”ehkä yksi suurempia ääniharavayllätyksiä oli Tony Halme, joka Helsingissä valittiin Perussuomalaisten listoilta eduskuntaan äänimäärällä 16 390.”

Halmeen vaikutusta suomalaiseen politiikkaan ei tunneta. Viikinki-dokumentissa siihen viitataan muun muassa politiikan konkari Timo Soinin useilla kommenteilla.

– Halme oli ainakin oire populismin noususta, hän loi pohjaa ilmiölle karskilla kielenkäytöllään ja tulemalla politiikan ulkopuolelta, arvioi Olli Vuokko.

– Vaikea sanoa, että olisiko perussuomalaisten tarina edennyt ihan samalla tavalla ilman Tonya. Siinä ehkä hiffattiin, että tietynlaisella retoriikalla ja meiningillä voi saada kansanosia liikkeelle, Lauri Anssi Moilanen pohtii.

Tony ”Viikinki” Halmeen 47 vuoteen mahtui vaiheet ammattilaisnyrkkeilijänä, showpainijana, kirjailijana, kansanedustajana, näyttelijänä ja muusikkona. Kuva: Christer Markusas

Heikkoudelle ei jäänyt tilaa

Tony Halme menehtyi itse aiheuttamaansa ampumavammaan tammikuussa 2010. Hän oli 47-vuotias.

– Koulukiusaus ja muut vastoinkäymiset loivat hänelle tarpeen olla hyvin vahva ja voittamaton, mutta se johti myös varmasti hänen menehtymiseensä. Heikkoudelle ei jäänyt tilaa, Olli Vuokko pohtii.

Halmeelle ei ehkä ulkoinen menestys enää riittänyt. Pelastukseksi olisi tarvittu mahdollisuus päästä eroon maskuliinisen miehen raskaasta roolista.

– Kun paha olo kertyi sisälle, se johti helposti avun hakemiseen päihteistä.

Moilanen ja Vuokko muistuttavat, että Halmeen jyrkkiin mielipiteisiin löytyi yhteiskunnallisia syitä, joista on hyvä oppia.

– Meidän ajassamme on havaittavissa poteroitumista. On hyvä herätellä keskustelua ja miettimisen aihetta, että kenelläkään ei ole hallussa yksi ainoa totuus, Lauri Anssi Moilanen kiteyttää dokumentin sanoman.