Suomen suurimman emakkosikalan emäntä seuraa huolestuneena sähkön hintaa: "Porsaat eivät selviä ilman lämpölamppuja"

Suomen suurinta sikaemmakkotilaa, Heikkilän tilaa, pyörittävä Johanna Suokivi on katsonut viime aikojen hintojen nousua huolestuneena.

– Kaikkien eläintilojen kustannukset nousevat. Rehun hinta on kohonnut ja sähkö on superkallista. Porsaat eivät selviä ilman lämmitystä ja lämpölamppuja. Valoja tarvitaan ja ilmastointia. On surullista, että tällä hetkellä suurin osa tiloista ei tee tulosta lainkaan, mitään ei jää lihatuottajalle, Suokivi sanoo.

Suokiven Heikkilän tilalla on 26 työntekijää. Emakkotilalla sikaemakot siemennetään ja emakot porsivat tilalla. Porsaat myydään noin viiden viikon ikäisenä välikasvattamoihin ja sitä kautta lihateollisuuteen.

Suomen suurimman emakkosikalan emäntä Johanna Suokivi puhuu suomalaisen lihan puolesta. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Pellervon taloustutkimuksen ennusteessa ollaan samoilla linjoilla. Tänään tiistaina julkaistun ennusteen mukaan maatilojen tuottavuus heikkenee tänä ja ensi vuonna. Etenkin liha- ja lypsytiloille povataan vaikeuksia. Taustalla on muun muassa lannoitteiden ja energian kohonnut hinta.

Kaikkia iskuja ei ole vielä nähty, povaa maatilan isäntä

Satakunnassa Ulvilassa sijaitsevassa Tenhon tilalla on huomattu kustannusten nousu. Tenhon tilan päätuotteet ovat luomuna tuotettu naudanliha, luomukaritsanliha ja viljat.

– Iskuja on tullut tänä vuonna jo paljon, mutta ehkä emme ole niitä isompia vielä nähneet. Toki luomutuotannossa emme ole samalla tavalla tekemisissä kemiallisten lannoitteiden kanssa, joiden hinta on ponnahtanut pilviin, maatilan isäntä Juha Tenho pohtii.

Kaikki kustannukset ovat kuitenkin nousseet, eikä se näy vielä alkutuottajien hinnoissa.

– Polttoainekustannukset, varaosat, pakkausmateriaalit. Kaikkien hinta on vähintään tuplaantunut, mutta tuottajien saama hinta on pysynyt samana. Meidän pitäisi pystyä kattamaan kohonneet kustannukset. Tämä ei ole ollut helppo vuosi, eikä varmasti loppuvuosi tule olemaan sen parempi, Tenho sanoo.

Hintapaineet siirtyvät myös ruokaan. PTT:n ennusteen mukaan ruoan hinta, ja etenkin lihan, maito- ja munatuotteiden hinnat kohoavat reilusti.

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttunut jo

Turkulaisen K-Market Rautatientorin kauppias Saara Eilola kertoo, että ruoan hinnan noustessa asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut.

– Kauppani ei ole mikään tarjouskauppa, mutta silti tarjoustuotteiden menekki on kaksinkertaistunut nyt syksyllä. Lisäksi lihajalosteiden myynti on tipahtanut, kun katsellaan kokonaismyyntiä.

Myös myyntiluvut ovat parempia kohonneiden hintojen myötä. Tosin Eilolan mukaan kauppaa on viimeisen puolentoista vuoden aikana kehitetty reilusti, joka osaltaan saattaa vaikuttaa tulokseen.

– Tämä on vahvasti kioskityyppinen, josta haetaan pikaisesti jotain mukaan. Vaikea sanoa, miten hintojen nousu on vaikuttanut muissa kaupoissa.

Eniten Eilolaa pelottaa julkisuudessa puheenaiheena olleet sähkökatkot.

– Jos sähköt menisivät kaupasta pois kahdeksi tunniksi, niin käytännössä kaikki tuoretavara menisi roskiin. Hävikki olisi ihan valtavaa, kauhistelee Eilola.

