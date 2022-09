Kivihiilestä jo luopunut Vantaan Energia toi kaksi rahtilaivallista kivihiiltä Yhdysvalloista – "Hyvä tuurikin tässä kävi"

Sähköyhtiön tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energia on kuljettanut 50 000 tonnia kivihiiltä rahtilaivoilla Yhdysvalloista talven varalle. Yhtiö lopetti kivihiilen käyttämisen tämän vuoden toukokuussa, mutta Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneen energiakriisin vuoksi yhtiö joutuu nyt käynnistämään kivihiilen polttamisen uudelleen.

Yhtiön liiketoimintajohtajan Kalle Patomeren mukaan kivihiilikuorma hankittiin varmuuden vuoksi. Kivihiili ostettiin Yhdysvalloista, sillä Euroopasta Vantaan kivihiilikattilaan sopivaa kivihiiltä ei löytynyt, ja Venäjältä sitä ei EU:n pakotteiden vuoksi ole voinut elokuusta lähtien ostaa.

– Kivihiilen kohdalla tietyille voimalaitoksille kelpaa tietynlainen laatu, eli sama ei käy kaikille. Meille sopivaa laatua jouduttiin etsimään. Kivihiili on joskus ollut puolalaista ja ennen vanhaan venäläistä, Patomeri kertoo.

Patomeri kertoo, että tällä hetkellä toimituspaikkaa ei voi juuri valita. Kivihiiltä olisi voinut saada Yhdysvaltain lisäksi Etelä-Amerikasta.

– Kivihiilen hinta on nyt niin korkea, että kuljetuskustannukset eivät enää ole hankinnan kriittisin osa.

Meriteitse saapunut kivihiilimäärä vastaa noin 15 prosenttia Vantaalla tuotetun kaukolämmön vuosikulutuksesta. Patomeren mukaan määrä ei ole iso, mutta koska muiden polttoaineiden hankinta on nyt hankalaa, on se kuitenkin merkittävä. Yhtiö on varautunut talveen lisäksi turpeella ja öljyllä.

Vaikka yhtiö lopettikin kivihiilen polttamisen jo joksikin aikaa, ei Vantaan kivihiilikattilaa vielä purettu.

– Jos sama olisi tapahtunut ensi vuonna, se oltaisiin jo ehditty purkaa. Hyvä tuurikin tässä kävi, Patomeri sanoo.

Patomeri ennakoi, että suurin osa nyt ostetusta kivihiilestä joudutaan käyttämään tulevana talvena. Jos talvi on kylmä, koko määrä joudutaan käyttämään.

Yhtiö on pyrkinyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään niin, että vuoteen 2030 mennessä se olisi hiilineutraali.

– Tänä vuonna oli tarkoitus tiputtaa CO2-päästöjä. [Kivihiilen polttaminen] ei nyt nosta niitä, mutta ei laskekaan. Vuoden 2030 tavoite ei viivästy, mutta tässä välissä on nyt yksi vuosi, jolloin päästöt eivät laske, Patomeri kertoo.

