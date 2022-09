Kaikki itärajalla asuvat eivät kieltäisi venäläisten maahantuloa: ”Itsekin haluaisin lähteä tuollaisessa tilanteessa pois”

– Vaikuttaa siltä, että on homma täysin sekaisin rajan takana. Olemme viikonloppuna ihmetelleet, että hirveän paljon tuntuu olevan reppu selässä reissaavia, sanoo miehikkäläinen Markus Salmela.

Miehikkälä on pieni kunta aivan itärajan tuntumassa. Sen naapurikunnassa Virolahdella sijaitsee Vaalimaan rajanylityspaikka, jonka kautta on viime päivinä tullut Suomeen runsaasti venäläisiä. Yle kiersi itärajan tuntumassa kysymässä alueen ihmisten ajatuksia viime päivien tapahtumista.

Markus Salmela kertoo, että hän on asunut koko elämänsä alueella.

– Kotoani on linnuntietä kaksi kilometriä Venäjälle. Siinä kun on koko ikänsä asunut, niin se on aivan sama. Tilanne ei ole vaikuttanut elämääni millään lailla, Salmela sanoo.

Miehikkälässä asuva Markus Salmela sanoo, ettei tilanne ole vaikuttanut hänen elämäänsä mitenkään. Hänen mukaansa tulijoita Suomeen on vähän, kun vertaa esimerkiksi Georgiaan, jonne venäläiset pääsevät ilman viisumia. Kuva: Antro Valo / Yle

Tilanne ei huolestuta

Myös Virolahdella asuvat Sulo Saarilaakso ja Juha Reinikkala ovat pistäneet merkille, että venäläisiä liikkuu alueella runsaasti.

– Venäläisiä autoja on kauppojen pihoilla, ja oikeastaan kaikkialla muuallakin on paljon venäläisiä. Kaupassa huomaa, että puolet asiakkaista puhuu venäjää, Juha Reinikkala sanoo.

Hän sanoo, ettei ole huolestunut tilanteesta.

– Ei se minun elämääni vaikuta. Antaa heidän olla täällä, jos he haluavat, Reinikkala sanoo.

Saarilaakso taas on sitä mieltä, että venäläiset saisivat mieluummin pysyä Venäjällä.

Sympatiaa tulijoille

Virolahtelainen Aada Paappanen on paikallisessa Lidlissä TET-harjoittelussa ja kertoo, että kaupassa näkee paljon venäläisiä. Hänessä tilanne herättää sympatiaa.

– Joidenkin olen nähnyt tulevan pyörällä reppu selässä. Käy sääliksi, että joutuu lähtemään omasta kotimaastaan sen takia, ettei halua sotia, Paappanen sanoo.

Hallitus suunnittelee paraikaa venäläisten matkailijoiden maahantulon kieltämistä. Aada Paappanen ei kannata rajan sulkemista kokonaan.

– Kyllä pitäisi päästä karkuun omasta kotimaastaan, jos ei halua sotia. Itsekin haluaisin lähteä pois, jos joutuisin tuollaiseen tilanteeseen, hän sanoo.

Rajamarket sijaitsee aivan Venäjän ja Suomen välisen rajan tuntumassa. Se on yksi ensimmäisistä ostospaikoista, jotka tulevat Suomen puolella vastaan. Kuva: Antro Valo / Yle

Kannatusta rajan sulkemiselle

Miehikkälässä asuva Markus Salmela sanoo havainneensa, että suurin osa venäläisistä tulijoista on nuoria, 20–30-vuotiaita miehiä.

– Viikonloppuna heitä oli kauppojen pihat täynnä. He ovat reppu selässä ja kyselevät, kuinka pääsisivät länteen päin, Salmela kertoo.

Hänen mielestään rajan voisi laittaa kiinni venäläisiltä. Samaa mieltä on myös Lappeenrannan Ylämaalla asuva Hannu Heinonen.

– Raja pitäisi ehdottomasti sulkea, Heinonen toteaa.

Huolissaan tilanteesta hän ei silti ole.

– Aika rauhallista täällä on ollut aina, ja meillä on täällä todella hyvä rajavartiosto, Heinonen sanoo.

