Tämä Nord Stream -kaasuputkien hajoamisesta tiedetään: Venäjä aloitti ehkä pelin, jossa se lupaa korjata putket, jos talouspakotteita puretaan

Useat asiantuntijat syyttävät vuodoista Venäjää, mutta kenelläkään ei ole siitä todisteita. Eikä sellaisia välttämättä ikinä saada. Tämä on päivittyvä juttu, jota täydennetään, kun uutta tietoa saadaan.

Itämeren pohjassa kulkevissa kaasuputkissa havaittiin maanantain ja tiistain aikana yhteensä kolme vuotoa, jotka herättävät nyt huolta maailmalla. Vuodot ovat Ruotsin ja Tanskan talousalueella, mutta putket kulkevat myös Suomen rannikon lähistöllä.

Ruotsin kansallinen seismologinen keskus havaitsi maanantaina Itämerellä kaksi räjähdystä, jotka oletettavasti hajottivat putket. Räjähdykset rekisteröitiin Suomessakin.

Vuodoista pulppuaa nyt maakaasua merenpinnalle. Maakaasu voi räjähtää, ja sen takia vuotoalueiden lähelle on julistettu suojavyöhyke.

Nordstream 1 ja 2 kulkevat Venäjältä Saksaan 70–90 metrin syvyydessä. Putkien kaasutoimitukset ovat olleet kiinni Venäjän Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta johtuen.

Tämä ei ollut onnettomuus

Useat Euroopan johtajat ovat vakuuttuneita siitä, että vuodot on aiheutettu tahallisesti.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi eilen, että vuodoissa on kyse sabotaasista. Myös Ruotsin ja Tanskan pääministerit ovat todenneet, että vuotojen takana on tietoinen toiminta.

Lisäksi suomalaiset asiantuntijat ovat varmoja siitä, että vuodot eivät ole sattumaa.

Kaasuputket ovat tehty 4,1 cm paksusta teräksestä, jota suojaa 11 senttiä paksu teräsbetonikuori, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun). Asiantuntijoiden mukaan ne eivät mene rikki yhtäkkiä – varsinkaan useasta kohdasta parin päivän sisällä.

Useat tahot ovat syyttäneet Venäjää

Vuodon aiheuttajasta ei ole minkäänlaista vahvistettua tietoa. Moni asiantuntija kuitenkin epäilee Venäjän olevan kaiken taustalla.

Muun muassa Naton tiede- ja teknologiajärjestö STO:n johtaja Arnold Dupuy on sanonut, että tekijäksi on useita eri vaihtoehtoja. Hänen arvionsa mukaan kyseessä on voinut esimerkiksi Kremlin-vastainen ryhmä Ukrainasta.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith arvioi Ylen aamussa, että Venäjä on ainoa, joka vuodoista jollain tavalla hyötyisi. Myös professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistin Aleksanteri-instituutista pitää erittäin todennäköisenä, että Venäjä on räjähdysten takana.

Varmuutta Venäjän syyllisyydestä ei kuitenkaan ole, eikä sitä välttämättä ikinä saada. Venäjä kiistää osallisuutensa asiaan.

Kyseessä voi olla Venäjän yritys lieventää pakotteita

Kaasuputket omistaa Nordstream AG niminen yritys, josta enemmistön omistaa venäläinen valtionyhtiö Gazprom. Venäjä on väittänyt, ettei se pysty korjaamaan putkia sodanvastaisten pakotteiden vuoksi.

Saksan mukaan pakotteet eivät oikeasti vaikuta siihen, voisiko putkea korjata.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä todennäköisesti pyrkii keventämään maahan kohdistettuja pakotteita välttelemällä vuotojen korjaamista.

Energia-ase, jolla halutaan pelotella

Tanskan ja Ruotsin pääministerit ovat korostaneet että kaasuputkien hajoamisessa ei ole kyse hyökkäyksestä maita vastaan. Sillä voidaan kuitenkin yrittää luoda pelkoa koko Eurooppaan.

Jos Venäjä on räjähdysten aiheuttaja, se todennäköisesti haluaa synnyttää pelkoa länsimaissa, arvioi Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen aiemmin Ylen haastattelussa.

Aiemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin on puheissaan todennut Venäjän käyvän sotaa lännen kanssa, ja asiantuntijat uskovat, että Venäjä käyttää kaasuputkien räjäyttämistä eräänlaisena energia-aseena Eurooppaa vastaan.

Tynkkysen mukaan sabotaasilla halutaan osoittaa, että kaikki lännen perusrakenteet kuten kaasuputket tai merikaapelit ja sähkökaapelit ovat haavoittuvaisia ja Venäjän tähtäimessä.

