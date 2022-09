Neljä perhettä koki ikävän yllätyksen asuntomessujen jälkeen – Jussi Korpikoski: ”Olihan se melkoinen shokki, kun muutto venyy reilusti”

Naantalin asuntomessualueen talot ovat lähes täynnä asukkaita, mutta joitakin isoja omakotitaloja on yhä myynnissä.

Kaikkien viime kesän asuntomessujen asukkaiden muutto ja kotiutuminen eivät kuitenkaan ole onnistuneet toivotulla tavalla.

Jussi Korpikosken perhe koki melkoisen yllätyksen. Laajasti mediassakin esitellyn neljän talon kokonaisuuden rakennuttaja ajautui konkurssiin, ja neljä perhettä odottaa edelleen muuttoa uuteen kotiin.

– Olihan se melkoinen shokki, kun muutto venyy reilusti. Olimme päässeet vanhasta kämpästä eroon ja saatu hoidettua tyttären perhepäivähoito Naantaliin. Sympatiani on rakentajan puolella. Kustannukset karkasivat hänestä riippumattomista syistä käsistä, kertoo Korpikoski.

Rakennustarvikkeita näkyy yhä pihalla. Eteisessä seisoo iso pesukone.

– Tavoite on päästä muuttamaan lokakuun lopussa. Jouluksi toivottavasti päästään saunaan. Saunarakennus on yhä kovasti kesken.

Korpikosken perheen pihassa on yhä rakennustarvikkeita. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Jussi Korpikoski kertoo talon energiaratkaisuista.

Uusi yhtiö rakentaa kohteen valmiiksi

Jussi Korpikosken perhe ei halunnut luopua uudesta unelmakodistaan. Sen myynti keskeneräisenä olisi myös aiheuttanut taloudellisia tappioita.

Samassa tilanteessa olevat neljä perhettä päättivät yhdistää voimansa uudessa yhtiössä, johon lähtivät mukaan rakennuskohteessa työskennelleet avainhenkilöt. Näin työt saatiin jatkumaan pääosin samalla porukalla.

– Olemme kiitollisia kumppaneille ja tavarantoimittajille, että tämä onnistui. Näiden talojen idea oli niin hieno, että niistä haluttiin pitää kiinni.

Talossa on yhdistetty hengittävä runko ja ekologiset energiaratkaisut. Talo on täysin muoviton, ja seinissä on puukuitueristeet.

– Tämän pitäisi olla nykyajan standardi eikä mikään poikkeus, pohtii Korpikoski.

Jussi Korpikoski kertoi asuntomessutalon viimeistelystä Ylen aamussa.

Aurinko tuotti jo tuhansia euroja

Naantalin asuntomessualueella on monia uusia energiaratkaisuja. Alueella toimii oma aurinkovoimala.

Jussi Korpikosken tontilla hyödynnetään aurinko- ja maalämpöä. Hän myöntää, että alkuinvestointi oli mittava, mutta jo nyt Naantalin auringosta on saatu selkeää taloudellista hyötyä.

– On hyvä ratkaisu yhdistää aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Tässä meidän talossa on 200 neliötä kattopaneeleihin integroitua aurinkopaneelia sekä katoissa että osissa seiniä. Messujen aikana ne tuottivat jo voittoa tuhansia euroja. Se on loistava ratkaisu tasaamaan kiinteistön energiankulutusta.

Ylituotantoa pystytään ohjaamaan sähköautojen latauspisteisiin tai kiinteistön energianvaraajaan.

Näiden messutalojen ulkopintaan on asennettu valmiiksi aurinkoenergiaa tallentavat pinnat. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yli sata tuhatta vierasta ja iso mediahuomio

Naantalin asuntomessualueella kävi kesällä noin 116 000 vierasta. Jo messujen aikana monet kotiensa rakentajat kertoivat myös hankaluuksista, sillä rakentamisen hinnat nousivat maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

Myös asuntomessualueen lähistö kiinnostaa rakentajia. Naantalin kaupungin tontteja koskevassa tarjouskilpailussa sateli tarjouksia ja kiinnostusta riitti.

Uusien tonttien tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä tarjouksia yhteensä 16 eri taholta. Tarjoukset kohdistuivat 12 tonttiin. Suosituin tontti keräsi tarjouksia kuudelta eri tarjoajalta. Naantalin kaupunginhallitus päätti luovuttaa tässä vaiheessa 11 tonttia.

Asuntomessualueella on rauhallinen tunnelma. Pihoilla olevat autot ja pyörät kertovat, että asukkaat ovat kotiutuneet alueelle. Kuva: Minna Rosvall / Yle

