Suomeen rakennetaan Näsinneulaakin korkeampi rakennus – ennätystornin on tarkoitus nousta meren rannalle pikavauhtia

Kirkkonummelle tulevassa rakennuksessa valmistetaan merikaapeleita, ja sen on tarkoitus olla valmis vuonna 2024.

Italialainen kaapeleita valmistava Prysmian Group -konserni rakentaa Kirkkonummen Pikkalaan Suomen korkeimman rakennuksen. Kaapelinvalmistustorni nousee valmistuessaan 185 metrin korkeuteen.

Tornista tulee Suomen selvästi korkein rakennus. Tampereen näköalatorni Näsinneulan korkein kohta on 168 metrissä, ja ilman mastoa sen korkeus on 134,5 metriä. Seuraavaksi korkeimmat rakennukset ovat Helsingin Kalasataman kaksi asuinrakennusta, 134-metrinen Majakka ja 124-metrinen Loisto. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan rakennuksen määritelmään kuuluu, että se sisältää asumiseen tai muihin toimintoihin tarkoitettua tilaa.

Yhtiön mukaan rakennus on osa sadan miljoonan euron investointia, ja sen on tarkoitus olla valmis vuonna 2024. Tornin suunnittelutyöt ja rakennuslupaprosessi etenevät tämän syksyn aikana.

Pikkalan tornissa valmistetaan suurjännitteisiä merikaapeleita, joita käytetään esimerkiksi suurten merituulivoimapuistojen sähkösiirtoon Suomen ja Pohjois-Euroopan alueilla.

Suurjännitteisten kaapelien valmistuksen ja laadunvalvonnan työvaiheisiin kuuluu niin sanottu pystysuora vulkanointi, minkä takia valmistuksessa tarvitaan tornia. Valmis kaapeli voi olla läpimitaltaan lähes 30 senttimetriä, ja meriteitse kuljetettava valmis merikaapelilasti voi painaa miljoonia kiloja.

Merikaapelin on kestettävä esimerkiksi vedenpainetta kilometrien syvyydessä sekä muuta rasitusta vuosikymmenten ajan. Kuva: Prysmian Group Finland

Pikkalan tehtaan alueella sijaitsee nyt vuonna 1974 rakennettu torni, jonka korkeus on 75 metriä.

Kaapeleille riittänee kysyntää tällä vuosikymmenellä, sillä EU on linjannut, että merituulivoiman kapasiteetti tulee monikymmenkertaistaa vuoteen 2030 mennessä.

Itämeri on yksi suunnitelman tärkeimmistä alueista, ja Pohjoismaiden ja Baltian elokuussa allekirjoittamassa Marienborgin julistuksessa päätettiin, että Itämeren merituulivoiman tuotantokapasiteetti seitsenkertaistetaan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Prysmian Group uskoo, että investointi tuo Pikkalaan yhteensä 100–120 uutta työpaikkaa tuotteiden valmistukseen ja korkean osaamisen asiantuntijatehtäviin. Yhtiöllä on tällä hetkellä Suomessa noin 600 työntekijää, ja sen liikevaihto oli vuonna 2021 noin 370 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti konsernilla on 108 tehdasta ja 25 tuotekehityskeskusta ympäri maailmaa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 12,7 miljardia euroa, ja sillä on lähes 30 000 työntekijää yli 50 maassa.

168 metriin nouseva Näsinneula on Suomen tämän hetken korkein rakennus. Kuva: Anna Sirén / Yle

