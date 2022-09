Hallitus aikoo sulkea rajat venäläisturisteilta – kysyimme kolmelta suomenvenäläiseltä, mitä he asiasta ajattelevat

Mihail Ionin, Marina Hämäläinen ja Timofei Kudrjavtsev ovat kotoisin Venäjältä, mutta asuvat Suomessa. Ionin ymmärtää matkailun kieltämisen, Hämäläinen ja Kudrjavtsev suhtautuvat asiaan kriittisemmin. Ionin ja Hämäläinen on kuvattu helmikuussa 2021.

Ylen tietojen mukaan venäläisten lomamatkustaminen Suomeen on tarkoitus kieltää perjantaista alkaen.

Hallitus päättää Ylen tietojen mukaan iltapäivällä rajoittaa merkittävästi Suomen itärajan matkustusliikennettä. Pelkästään turismiin perustuva matkustaminen Suomeen tai Suomen kautta muihin maihin ei pääosin ole tämän jälkeen enää mahdollista.

Paimiossa asuva Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen Mihail Ionin ymmärtää EU:n ja Suomen kannan, mutta toteaa myös, etteivät kaikki venäläiset ole samanlaisia eivätkä jokaisen motiivit ole samat.

– Jotkut yrittävät paeta Venäjän tilannetta. Se on kaksipiippuinen juttu. Puhtaat turistiviisumit voi mielestäni kieltää. Nyt mikä tahansa painostus siihen suuntaan pitää toteuttaa. Kuinka tehokasta se on, siitä en osaa sanoa, Ionin sanoo.

Ioniniin rajoitukset eivät vaikuta, sillä hän on kaksoiskansalainen. Hänellä ei ole kuitenkaan aikomusta suunnata Venäjälle.

Ionin uskoo, että turismi ei välttämättä ole nyt ensimmäisenä monenkaan mielessä.

– Viime viikolla olisin sanonut päätöksen lisäävän ärtyneisyyttä Euroopan suuntaan, mutta nyt luulen, että Venäjällä on muitakin huolia kuin turismi. Liikekannallepanossa on enemmän huolta, ja ainoa ongelma on, miten sieltä pääsisi lähtemään.

”Väärä ratkaisu”

Raisiossa asuvan, Venäjältä kotoisin olevan Marina Hämäläisen mielestä turistiviisumien kieltäminen on väärä ratkaisu. Hänen mielestään ihmisillä pitäisi olla vapaus matkustaa.

Hämäläinen on Suomen kansalainen ja asunut Suomessa yli 30 vuotta.

– Venäjällä monet ihmiset eivät ole sinisilmäisiä tai propagandan uhreja. Monet ovat menettäneet työpaikkansa, hinnat nousevat, ja moni ymmärtää, että hyökkäys Ukrainaan ei ole oikein. Liikekannallepano on osoittanut, etteivät ihmiset halua mennä armeijaan.

Marina Hämäläisen mielestä venäläisillä pitäisi olla keino lähteä maasta.

– Ihmiset pakenevat. Onko Suomen hallituksen mielestä parempi, että he joko menevät armeijaan tai heidät tapetaan?

Myöskään matkailun kieltämistä Marina Hämäläinen ei pidä tarpeellisena tai hyvänä ratkaisuna.

– Ihmisillä pitää olla jotain iloa elämässä, tavallisilla venäläisillä, jotka eivät osallistu tähän eivätkä voi asioihin vaikuttaa. En ymmärrä, mikseivät he voi tulla Suomeen ostamaan juustoa tai vaikka laukun.

Hämäläinen itse pelkää, miten rajoitukset vaikuttavat hänen elämäänsä. Hän on kotoisin Pietarista, jossa hän käy usein hoitamassa iäkkäiden vanhempiensa asioita.

– Pelkään, että Venäjä voi kostoksi kieltää myös meiltä pääsyn maahan.

”Typerin sanktio”

Turussa asuva 22-vuotias opiskelija ja yrittäjä Timofei Kudrjavtsev ymmärtää hänkin, miksi tällaisia päätöksiä tehdään. Hän kuitenkin kokee, ettei se ole oikea tapa.

– Se on typerin sanktio, sillä se ei auta muita kuin valtaa ja Putinia Venäjällä. Jos venäläiset jäävät Venäjän rajojen sisälle, yksi valta voi käyttää tätä vielä enemmän hyväkseen pelotellen ihmisiä lännellä, Kudrjavtsev sanoo.

Hän itse on Venäjän kansalainen ja hänellä on Suomessa pysyvä oleskelulupa. Kudrjavtsev muistuttaa, että ihmiset myös jäävät Venäjälle aivopesun armoille.

– Ja tässä nykyisessä tilanteessa he voivat joutua kuolemaan. Kaikkien humanitääristen ja eettisten näkökulmien puolesta lännen olisi oikea valinta auttaa tavallisia venäläisiä, eikä sulkea rajoja.

Kudrjavtsev itse ei ole hyvin pitkään aikaan käynyt kotimaassaan. Ensin korona toi rajoituksia, nyt esteet ovat muut.

– En aio käydä siellä ennen kuin valta vaihtuu ja vapaus on vallassa.

Kaikki itärajalla asuvat eivät kieltäisi venäläisten maahantuloa. Toimittaja Antti-Jussi Korhosen haastattelussa Markus Salmela ja Aada Paappanen.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella (siirryt toiseen palveluun). Keskustelu päättyy 30. syyskuuta kello 23.