Vartin jonotus tuotti vesiperän, kun Tuula Viitala yritti tilata taksia – Oulun matkapalvelukeskus jättää monet vammaiset pulaan

Kilpailutuksen seurauksena hintaa on painotettu laadun kustannuksella, sanovat Oulussa vammaispalvelulain mukaista taksipalvelua käyttävät. Valviran mukaan myös viranomaiset tunnistavat ongelman.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ongelmat painavat monia palvelun käyttäjiä Oulussa. Käyttäjien mukaan kyyti voi viivästyä paljon tai jäädä jopa kokonaan tulematta.

Kehitysvammaisen pojan äiti Sinikka Vuoti kertoo, että kun kilpailutuksessa luovuttiin mahdollisuudesta tilata tuttu taksi suoraan, kuljettajien jatkuva vaihtuminen teki palvelun käyttämisen vaikeaksi.

– Ennen kuin tuttu taksi löytyi, niin poika jopa kieltäytyi liikkumasta. Oli pelkoa sitä kohtaan, että kuka on kuljettaja ja kuka tulee. Se on monesti kehitysvammaiselle ylitsepääsemätön kynnys, Vuoti sanoo.

Oulun Kehitysvammaisten tuki ry:n toiminnanjohtajan Annemari Eskolan mielestä kyse on tasa-arvosta.

– Tässä asiassa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen tai spontaani lähteminen on ihan mahdotonta, eli kyllä tämä on tasa-arvokysymys hyvin vahvasti.

Eskolan mukaan kritiikki ei kohdistu taksinkuljettajiin vaan järjestelmään.

Kehitysvammaisen lapsen äiti Sinikka Vuoti (oik.) ja Kehitysvammaisten tuki ry:n toiminnanjohtaja Annemari Eskola ovat tyytymättömiä Oulun matkapalvelukeskuksen toimintaan. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Kaupunki: Pääsääntöisesti systeemi toimii

Myös vammaisten avustajina työskentelevät, kuten Janne Alaluusua, saavat osansa hankaluuksista.

– Oma vapaa-aika ja perhe-elämä kärsii. On monta kertaa käynyt sillä tavalla, että pitäisi olla iltasatua lukemassa, mutta asiakkaan kanssa odotetaan taksia.

Alaluusua korostaa, että myös hyviä kokemuksia on paljon. Samalla kannalla on Oulun kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.

– Kesäaikana on lomakausia ja koronapandemian aikana myös on ollut tiettyjä haasteita, mutta noin pääsääntöisesti sanoisin, että kyllä se toimii ihan asiallisesti.

Annemari Eskolan mukaan palautetta järjestelmän toimimattomuudesta tulee kuitenkin jatkuvasti.

Valvira: Ei yksin Oulun ongelma

Eskolan mukaan ikävin tilanne on, jos tilattu taksi on paljon myöhässä. Se voi aiheuttaa sen, että kyydin tarvitsija myöhästyy esimerkiksi sovitusta tapaamisesta tai harrastuksesta.

Tilanteen ymmärtäminen voi olla kehitysvammaiselle vaikeaa.

Osa tarvitsee vammaispalvelukyytiä töissä kulkemiseen ja palvelun epäluotettavuus on heille iso ongelma.

– Jokainen voi miettiä, miltä tuntuu mennä jatkuvasti töihin myöhässä ja miten työelämä toimisi, jos jokaisella ois sama tilanne, sanoo palvelua usein käyttävä näkörajoitteinen Ilkka Kotajärvi.

Näkörajoitteinen Ilkka Kotajärvi tarvitsisi autokyytiä työssä kulkemiseen. Myöhästely ei tunnu mukavalta, hän sanoo. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Kyse ei ole pelkästään Oulun ongelmasta, vahvistaa ylitarkastaja Mari Saramaa Valvirasta.

– Valvonta kuuluu pääosin aluehallintovirastoille, joille olemme parin vuoden aikana antaneet ohjausta. Pääsääntöisesti ongelmat ovat liittyneet esimerkiksi tilanteisiin, joissa palvelun tuottaminen siirtyy toiselle taholle kilpailuttamisen yhteydessä.

Saramaa muistuttaa, että jos epäkohdat eivät selviä palvelun järjestäjän kanssa, asiasta voi tehdä kantelun paikalliselle aluehallintovirastolle.

Kilpailutus nosti hinnan laadun edelle

Ilkka Kotajärven mielestä syy ongelmiin on siinä, että takseille on houkuttelevampaa ottaa tavanomainen vapaan markkinan kyyti kuin kilpailutuksella kaupungille edulliseksi painettu, taksille vähemmän kannattava vammaispalvelulain mukainen matka.

Samaa pohtii Sinikka Vuoti.

– Kyllä meillä käyttäjien edustajilla on sellainen mielikuva, että hinta on se ratkaiseva tekijä, eikä laatutekijöihin kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Ratkaisuksi on pohdittu kilpailutukseen määrättävää ehtoa, joka velvoittaisi taksit ajamaan vammaispalvelukyydit. Logistikko Mika Kynsilehto Oulun kaupungilta ei pidä tätä toimivana ratkaisuna.

– Keväällä kun kilpailutusta tehtiin, kiristettiin palvelunkuvauksen ja tarjouspyynnön ehtoja. Lopputuloksena kävi niin, että saatiin todella vähän tarjouksia, Kynsilehto sanoo.

Vuodenvaihteessa taksimatkojen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueen vastuulle. Myös tilausjärjestelmä ollaan uudistamassa samalla. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Korjaako hyvinvointialue ongelmat?

Kynsilehto uskoo, että tilanteeseen tulee parannusta vuodenvaihteessa, kun Oulun seudulla otetaan käyttöön uusi, maakunnallinen tilausjärjestelmä hyvinvointialueelle siirtymisen myötä.

Mallia uuteen järjestelmään on otettu nykyisestä. Kynsilehdon mukaan keskitetyn puhelintilaamisen lisäksi tarjolle tulee myös mobiilisovellus kyytien tilaamiseen.

– Vakaasti uskon, että epäkohdat tulevat korjaantumaan, Kynsilehto sanoo.

Annemari Eskolan mukaan tärkeintä olisi, että järjestelmää rakennettaessa kuultaisiin myös sen käyttäjiä. Tämäkin toteutuu Kynsilehdon mukaan uudessa mallissa.

– Aivan varmasti tullaan kuulemaan. Konkreettiset toimenpiteet – missä tilaisuuksissa, missä määrin asiakkaita kuullaan – se on vielä auki. Mutta valmistelussa on tunnistettu, että se on erittäin tärkeää, Kynsilehto vakuuttaa.

