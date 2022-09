Mäntyharjun koulukyydit on saatu järjestykseen, mutta virkamiesten ja vanhempien välillä on vielä suuri juopa

Mäntyharjun koulukyydit alkavat olla järjestyksessä vaikean syksyn jälkeen. Asiointiliikenteestä ja koulukyydityksistä vastanneen nurmijärveläisen Majet Oy:n sopimus purettiin syyskuun puolivälissä ja se päättyi välittömästi.

Hankintayhtiö Sansia kilpailuttaa uuden liikennöitsijän syksyn aikana. Sopimus koskee 11 reittiä ja se tehdään kahden ja puolen vuoden ajaksi. Uuden liikennöitsijän toivotaan aloittavan helmikuun alussa 2023.

Sitä ennen liikenne hoidetaan Mäntyharjun kunnan tekemillä suorahankintasopimuksilla.

”Vanhemmat laittoivat kunnan ja Sansian tiukoille”

Keskiviikkoiltana Mäntyharjun Kulttuurisalissa järjestettiin vanhempien pitkään odottama tiedotustilaisuus. Kunnan ja Sansian edustajia tuli kuulemaan noin 40 henkilöä, aktiivisia vanhempia, paikallisia taksiyrittäjiä ja kunnanvaltuutettuja.

Kysymykset käsittelivät muun muassa sitä, miksi kunta haluaa edelleen käyttää Sansiaa kilpailuttajana, kertoo paikalla ollut Alpi Ripatti.

– Keskustelua herätti mennyt syksy kaikkinensa. Sansia puolusti omaa rooliaan ja kunta toi esille omaa näkemystään. Vanhemmat esittivät hyviä kysymyksiä, joilla laitettiin kunta ja Sansia tiukoille.

Ripatti on tyytyväinen tilaisuudessa saatuihin vastauksiin, vaikka aivan kaikki asiat eivät selvinneetkään. Vanhemmat kysyivät, miksi Majet Oy:n tarjous hyväksyttiin, vaikka yrityksellä oli Trafin lupa harjoittaa kuljetuksia vain viidellä autolla.

– Sansia lupasi asiasta selvityksen. Jäi se kuva, ettei siinä ollut kaikki kunnossa, mutta kirjallinen vastaus luvattiin, Ripatti sanoo.

Uusi kilpailutus aiempaa tiukemmilla ehdoilla

Mäntyharjun sivistyslautakunta on laatinut listan kriteereistä, jotka Sansian on huomioitava tulevassa kilpailutuksessa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle listan hyväksymistä.

Sivistysjohtaja Sari Aarniokosken mukaan Sansia on käynyt listan läpi, eivätkä uudet vaatimukset ole ristiriidassa hankintalain kanssa.

Listalla on muun muassa:

Linja-autojen vähimmäisvaatimuksena on luokka Euro-5. Kyseinen EU:n päästöluokitus koskee lokakuun 2008 jälkeen käyttöön otettuja linja-autoja.

Henkilöautojen vähimmäisvaatimuksena on Euro-6. Päästöluokitus otettiin käyttöön henkilöautoille syyskuussa 2014, joten auto ei voi olla tätä vanhempi.

Vähimmäisvaatimukset ylittävästä kalustosta saa enemmän pisteitä.

Sopimuksen liitteeksi vaaditaan kalustoluettelo, ja kalusto tarkistetaan ennen ajon alkamista.

Kuljettajilla pitää olla varahenkilöjärjestely.

Havaitut puutteet ja laiminlyönnit tulee korjata mahdollisimman nopeasti. Merkittävistä laiminlyönneistä seuraa välitön sanktio.

Alpi Ripatin mielestä lista on hyvä. Kilpailutuksen ehdoissa on selkeitä parannuksia aiempaan verrattuna.

– Näkee, että syksystä on otettu opiksi. Ainut mitä olisin halunnut tehdä toisin on se, että kalustovaatimus olisi ollut kokonaisuudessaan Euro-6, linja-autoista lähtien.

Sopimuksen irtisanomista täytyi odottaa pitkään

Majet Oy:n sopimuksen purkautuminen oli perheille suuri helpotus. Hankintasopimuksen mukaan yritykselle oli annettava 30 vuorokautta aikaa korjata puutteet ennen irtisanomista. Vanhemmista aika tuntui kohtuuttoman pitkältä.

– On puhuttu, että on välijuhlan aika, kun on käytetty koko syksy tähän taisteluun. On vaatinut suurta sitkeyttä jaksaa hoitaa asiaa, Alpi Ripatti sanoo.

Koulukyytiongelmien selvittämisen jälkeen korjaamista vaatii Mäntyharjun henkinen ilmapiiri. Huolestuneet vanhemmat ja byrokratian vankina olleet virkamiehet ovat ajautuneet syksyn aikana napit vastakkain.

– Sopimuksen purkaminen ei palauta välejä kuntalaisten ja kunnan välille, vaan tämä on pitkä prosessi. Kuluneesta ajasta on opittava ja katsottava tulevaisuuteen. Molemmilta osapuolilta vaaditaan nyt vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen taitoja.

