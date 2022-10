Hinnat nousevat, mutta sopimus sitoo koulukuljetusten korvaukset vuosiksi eteenpäin – yrittäjä: ”Varmasti monella tekee jo tiukkaa”

Liikennöitsijä Sami Jousmäki lähtee iltapäivän koulukyytikierrokselle Soinin yhtenäiskoulun pihasta Etelä-Pohjanmaalla. Jonossa on viisi autoa, jotka kuljettavat alakouluikäisiä koulusta kotiin.

Soinin alueella kyyditettäviä vielä riittää – koulukuljetusta tarvitsee päivittäin reilut 120 lasta eli lähes puolet Soinin yhtenäiskoulun oppilaista.

Polttoaineiden hinnan kohoaminen tänä vuonna on tuonut kuitenkin monelle liikennöitsijälle ja sopimuskuljettajalle hankaluuksia.

– Kustannukset ovat kasvaneet ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ely-keskuksen mukaan 6,85 prosenttia, kertoo Sami Jousmäki.

Koulukuljetukset hoidetaan usein joko kunnan, kuntien tai kunnan ja ely-keskuksen välisillä hankinnoilla.

Osa kunnista hyödyntää markkinaehtoisesti toimivaa joukkoliikennettä ja osa hankkii koulukuljetuksia itse.

Kuntarajat ylittävää seudullista joukkoliikennettä voi hankkia yhdessä ely-keskuksen kanssa, joka myös rahoittaa hankintaa yhdessä kunnan kanssa.

Sami Jousmäen mukaan koulukyytikilometrejä kertyy päivittäin satoja Soinissa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Soinin kunta hankkii seudullista joukkoliikennettä, jota oppilaatkin käyttävät, Soinin ja Alajärven sekä Soinin ja Ähtärin välillä ely-keskuksen kanssa.

Jousmäen yritys TP Jousmäki on hoitanut seudullisia kuljetuksia kesäkuusta lähtien eli niiden osalta polttoaineiden kohonneet hinnat pystyttiin laskemaan hintaan jo tarjouksessa.

Toisin on esimerkiksi Soinin kunnan sisäisen koulukuljetuksen tilanne; se on kilpailutettu jo vuonna 2021 usean kunnan yhteistyössä ja indeksitarkastus on kirjattu sopimukseen vasta vuodelle 2024.

Kilpailutusvaiheessa poikkeusoloja ja esimerkiksi polttoainekustannusten rajua nousua ei osattu ennustaa.

Sami Jousmäki teki hiljattain kunnalle korotuspyynnön, mutta se evättiin – ainakin toistaiseksi. Jousmäen mukaan kitkaa ei kunnan kanssa tilanteesta kuitenkaan ole.

Kustannusten mahdollinen kasvu vaikkapa taas lähitulevaisuudessa huolettaa kuitenkin.

– Tässä on korona jo alla ja nyt tämä uusi tilanne sekä Ukrainan sota, varmasti monella tekee jo tiukkaa, Jousmäki pohtii asiaa liikennöitsijöiden näkökulmasta.

Sopimusmuutokset hankalia

Soinin kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi sanoo, että kunnan kädet ovat tällä hetkellä niin sanotusti sidotut liikennöitsijöiden sopimushintojen korotusten suhteen.

Kunnan sisäisten koulukuljetusten pohjalla on Kuusiokuntien ja Järviseudun kuntien laaja yhteiskilpailutus vuodelta 2021.

Sopimusmuutoksia suitsii myös hankintalaki.

– Meidän kunnalla ei ole mahdollisuuksia muuttaa sopimuksia yksin eli se vaatisi kaikkien hyväksynnän. Pitää ottaa huomioon myös se, että kilpailutuksessa on ollut mukana muitakin yrittäjiä, jotka ei ole sopimusta saaneet, eli heidänkin oikeusturva pitää muistaa, Rannanjärvi toteaa.

Rannanjärven mukaan esimerkiksi Soinin liikennöitsijän korotuspyynnöstä on jo keskusteltu muiden kuntien ja sopimusosapuolten kanssa, mutta lähiaikoina muutoksia ei ole luvassa.

Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoo, että joitakin keskusteluja korotuksista on jo käyty muiden sopimusosapuolten kanssa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Korotukset voisivat tarkoittaa myös kokonaan uutta kilpailutusta.

Soinin sivistyslautakunta jätti kuitenkin korotuksen hylkäämispäätöksessä option palata asiaan, jos muutokset ovat yhteisesti mahdollisia.

– Kyllä meillä tahtotila on kunnassa, mutta tosiaan on todettu, että siihen ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta, Rannanjärvi kuvailee.

Ely on tehnyt korotuksia

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus hankkii kuntarajat ylittävää seudullista joukkoliikennettä yhteistyössä monien pohjalaiskuntien kanssa.

Koska polttoaineiden hinnannousulla on ollut negatiivisia vaikutuksia liikennöitsijöille, on ely-keskus Traficomin suosituksesta tehnyt voimassa oleviin sopimuksiin tänä vuonna indeksitarkistuksia.

Reilut 120 lasta kuljetetaan päivittäin Soinissa koulusta kotiin. Kuva: Mirva Ekman / Yle

– Ylimääräisillä indeksitarkistuksilla pyritään kompensoimaan kohonneita polttoainekustannuksia. Menettely on väliaikainen ja voimassa vuoden 2022 ajan, kertoo joukkoliikenteen projektipäällikkö Valtteri Massenko Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Ylimääräiset indeksitarkistukset eivät koske keväällä 2022 kilpailutettujen joukkoliikennereittien uusia sopimuksia, sillä polttoaineiden hinnannousu on ollut Massenkon mukaan tiedossa kilpailutusten ollessa käynnissä ja liikenteenharjoittajien voidaan olettaa huomioineen tämän tarjoushinnassaan.

Ylimääräisten indeksikorotusten takia on jouduttu tekemään hankintalain mukaisia sopimusmuutoksia.

– Ely-keskuksen tekemät muutokset voidaan tehdä perustuen vähäarvoiseen sopimusmuutokseen. Muutoksen on pitänyt olla alle kymmenen prosenttia koko sopimuksen arvosta, Massenko kuvaa.

”Näillä hinnoilla vielä pärjätään”

Yrittäjä Sami Jousmäki pitää tilannetta vielä hyvänä, vaikka tulot ovat jo tilipussissa pienentyneet lisääntyneiden polttoainekustannusten takia.

– Näillä hinnoilla vielä pärjätään, mutta tulokseen polttoainekustannukset tekevät ison loven, Jousmäki miettii.

Jousmäki arvelee, että jos poikkeustilanteet jatkuvat kovin pitkään, liikennöitsijöiden pitää ehkä pohtia korotustarpeita yhdessä.

– Pientä helpotusta on ollut (hintojen suhteen) jo onneksi, mutta eihän kukaan pysty kovin kauaksi ennustamaan vastaavia poikkeusoloja.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 10. lokakuuta kello 23 asti.

Lue seuraavaksi:

Kuljetusala kärsii poikkeuksellisesta kalustopulasta – kuorma-autoa saa odottaa liki vuoden, perävaunun saattaa saada vasta 2024

Bussimatkustajat eivät hyödy veroalesta tasapuolisesti – toisten liput halpenevat, osa joutuu tyytymään siihen, etteivät ne kallistu

Linja-autot myöhästelivät niin pahasti, että kaupunki hankki kouluille oman bussin: "Ilman sitä 100 oppilasta olisi jäänyt tien poskeen"