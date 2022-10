Kohta on hyvä hetki puhdistaa linnunpönttö – käyttökelpoinen pönttö voi auttaa jopa 50 lintua maailmaan

1. Laske pönttö alemmaksi tai hae tikkaat

Linnunpöntöt sijoitetaan monasti normaalia ihmisen toimintakorkeutta ylemmälle tasolle. Jos pönttö on oikeaoppisesti sidottu puuhun tai tolppaan narulla, se kannattaa laskea toimien ajaksi alemmaksi.

Jos pönttöä ei voi laskea, kannattaa käyttää tikkaita. Siivousta helpottaa jos pöntön sisälle on näppituntuman lisäksi myös näköyhteys.

Hyvä ajankohta pönttöjen puhdistukseen on loppusyksystä pesinnän jälkeen. Ensimmäiset pakkaset tekevät selvää pesässä mahdollisesti olevista loisista ja kirpuista, eivätkä ne pöllähdä puhdistajan päälle.

2. Irroita katto ja tarkista tilanne

Pönttö kannattaa siivota kunnolla seuraavaa pesijää varten Kuva: Heli Kaski / Yle

Linnunpönttö puhdistetaan yleensä ylä-tai alakautta. Katto saattaa olla kiinnitetty rautalangalla tai narulla, joka irroitetaan ja katto nostetaan pois. Alakautta puhdistettaessa irroitetaan luonnollisesti pohja.

Vilkaisu sisälle paljastaa tilanteen. Jos pesintä on onnistunut hyvin, sisällä on enää pesintämalja, jonka lintu on koonnut pedikseen. Siitä voi myös päätellä, minkä lajin siivekäs on pöntössä asustanut. Esimerkiksi jos pienireikäisen pöntön pohjalla on sammalta, vuokralainen on ollut todennäköisesti ollut sinitiainen.

3. Poista roskat ja tarkista pöntön kunto

Tässä pöntössä on pesämaljasta päätellen pesinyt kirjosieppo Kuva: Yle / Risto Salovaara

Linnut tekevät pesän aina alusta asti uusiksi, vaikka pöntössä oleva vanha pesä voisi olla niille sopiva. Vanhoja pesiä voi kertyä pönttöön päällekkäin. Pahimmillaan uusi asukas ei enää mahdu sisälle pesimään.

Vanhat pesäainekset voivat sisältää myös loisia ja kerätä kosteutta, mikä voi haitata poikasten selviytymistä. Joskus pesään voi jäädä myös kuolleita poikasia. Nämä kaikki poistetaan.

Pöntön kunnon tarkistaminen on myös tärkeää, erityisesti kattoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä jos se vuotaa, pesä on helposti pilalla ja voi homehtua. Vaikkapa laudan pätkästä saa helposti uuden katon.

Sitten pönttö kiinnitetään suurinpiirtein samalle tasolle kuin aiemmin ja odotetaan kevättä ja uusia asukkeja.

Viisas pöntön kiinnittäjä saattaa tässä vaiheessa laittaa pienen oksan tai ohuen puupalikan pöntön ja puun väliin. Näin runkoa pitkin valuva vesi ei kosteuta asumusta.

4. Pönttöily kannattaa

Paljonko linnunpönttö sitten tuottaa?

Pönttöihin pesivät linnut saavat lajista riippuen kolmesta kahdeksaan poikasta. Jos keskiarvoksi lasketaan viisi poikasta vuodessa, on yksi pönttö auttanut 50 lintua maailmaan ja tarjonnut niille ensikodin.

Jos pihapiirissä tai lähiluonnossa on kymmenen pönttöä, on tuotos jo 500 lintua. Se ei ole vähän.